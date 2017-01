François Sauvagnargues • Delegato Generale FIPA

di Fabien Lemercier

23/01/2017 - Incontro con François Sauvagnargues, delegato generale del FIPA la cui 30ma edizione si terrà dal 24 al 29 gennaio a Biarritz

Ex direttore della finzione di Arte France dal 2003 al 2011, François Sauvagnargues è delegato generale dal 2012 del Festival International de Programmes Audiovisuels (FIPA), la cui 30ma edizione si svolgerà dal 24 al 29 gennaio a Biarritz (vedi articolo).

Cineuropa: Come si presenta quest'edizione anniversario?

François Sauvagnargues: Il nostro obiettivo è quello di sviluppare sempre il festival. Abbiamo preferito concentrarci su un programma estremamente denso e ricco, piuttosto che fare commemorazioni. La selezione comprende 130 programmi provenienti da 103 Paesi, e dal lato del settore e dello Smart FIPA, abbiamo quasi 50 appuntamenti che vengono offerti ai professionisti per decifrare le tendenze della televisione e dell'innovazione. Il ruolo del FIPA è quello di essere una sorta di punto di riferimento e osservatorio di ciò che si fa nel mondo in ogni categoria, dal momento che la nostra caratteristica è quella di offrire programmi dedicati a tutti i generi e piattaforme esistenti, per esempio tra finzione e documentario. Ogni anno, lavoriamo anche per avere line-up di distributori per vedere come funziona il tutto: la questione del digitale, delle piattaforme e le evoluzioni in termini di contenuti di programmazione. Quest'anno esamineremo in particolare come i principali attori dell'audiovisivo, i produttori, i creatori e i distributori devono avere strategie innovative nella rivoluzione digitale, in particolare nel campo dell'istruzione che ci riguarda direttamente poiché abbiamo una sezione Campus nell'ambito del festival. Avremo anche i tradizionali pitch di documentari, serie e prodotti di finzione nell'ambito del settore. E c'è anche una novità, con pitch di libri per adattamenti audiovisivi.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Qual è lo stato della produzione europea di contenuti audiovisivi?

In Europa, in termini di creazione, la produzione è enorme. In dieci anni, la finzione è cresciuta in modo esponenziale, sia quantitativamente che qualitativamente, e le televisioni pubbliche, ma anche commerciali, producono film interessanti. Vi è ora una sorta di competizione che eleva tutti quanti, ovviamente con l'arrivo di piattaforme e mezzi molto importanti che attengono soprattutto al campo della serie. Anche per quanto riguarda il documentario notiamo una creatività incredibile, con un numero impressionante di film prodotti in tutto il mondo, anche se non sono per forza opere prodotte per e dalla TV, poiché vi sono molte altre opportunità come i festival, i cinema, il web, e nuovi modelli di consumo con piattaforme dedicate ai documentari. In questo settore, anche se alcune catene hanno contenuti molto più pertinenti e originali di altri, specie quelle pubbliche, la produzione europea in generale sta facendo bene. A tal proposito, quest'anno offriamo una scheda bianca in omaggio a due festival importanti per il documentario, Hot Docs e RIDM. E abbiamo anche cercato di guardare all'Europa orientale, in particolare con un omaggio a Hanka Kastelicova, responsabile dei documentari di HBO Europe che produce film notevoli.

Nel complesso, ciò che colpisce è vedere che quando ci sono domande sui finanziamenti, le produzioni sono disponibili con una serie di programmi di qualità sul mercato. Quanto all'eterna questione della ricchezza del cinema e di una televisione che sarebbe considerata un genitore un po' povero, se prendiamo il campo delle serie, la televisione da qualche anno tiene testa al cinema, in termini di qualità, d'interesse narrativo, di personaggi, ecc.

Come si posiziona il FIPA rispetto agli altri festival?

C'è una situazione competitiva e concorrenziale, e si crea tra i festival regolarmente. La nostra linea è quella di dire che siamo generalisti, multi-genere e transgender. È la nostra caratteristica e non c'è praticamente nessun altro festival in Europa che fa lo stesso. E poiché il FIPA è a inizio anno, il calendario è piuttosto favorevole. Poi c'è, naturalmente, la questione dell'accesso ai film perché, come qualsiasi festival che si rispetti, chiediamo l'esclusività. Bisogna combattere e saper negoziare. Per il documentario, la lotta è più complicata perché alcuni festival specializzati potenti e attraenti hanno una programmazione estremamente abbondante come l'IDFA. La tecnologia trasforma anche la questione dell'esclusività perché molti film e serie, sono ora disponibili immediatamente, in tempo reale, sulle piattaforme e accessibili per il grande pubblico. Infine, vi è anche la nuova concorrenza dei festival cinematografici che tendono, tranne Cannes o Berlino, a guardare alle serie e a organizzare competizioni dedicate a quei prodotti. Ma noi continuiamo nel nostro solco, abbiamo 30 anni e ne abbiamo ancora per molto.

(Tradotto dal francese)