Morgan Simon • Regista

di Fabien Lemercier

23/01/2017 - Incontro con il giovane regista francese Morgan Simon la cui opera prima, Compte tes blessures, ha ha vinto una menzione speciale della sezione Nuovi Registi a San Sebastian

Passato dal dipartimento sceneggiatura de La Fémis prima di realizzare diversi cortometraggi apprezzati, Morgan Simon ci parla del suo primo lungometraggio, Compte tes blessures , menzione speciale della sezione Nuovi Registi a San Sebastián.

Cineuropa: Com'è nata l'idea di Compte tes blessures ?

Morgan Simon: Dall'universo del genere musicale post-hardcore che conosco molto bene e dall'idea della differenza tra ciò che possiamo essere quando recitiamo e nella vita reale. Si sono aggiunti temi più personali di emancipazione, della necessità di dare una scossa alle cose nella vita affinché cambi. Così, il film è diventato un po' edipico.

Tatuaggi, un cantante post-hardcore: il film si basa su elementi visivi e sonori molto forti. Fino a che punto voleva spingersi in questa direzione?

Ci sono sempre contrasti. La musica post-hardcore si vive ai concerti, quindi davvero con il personaggio, ma c'è anche musica molto più soft, un po' di salsa, un po' di acustica. Ero ben consapevole che non avrei stordito gli spettatori con del post-hardcore per un'ora e mezza. Ma è una musica catartica. Diversi studi hanno dimostrato il suo potere lenitivo poiché consente di sfogare i propri affanni. Ma bisognava trovare contrasti per il personaggio principale, affinché non fosse tutto il tempo in una dimensione di rivendicazione, d'esplosione. Ci sono anche momenti in cui è calmo, e che sono forse altrettanto forti come quelli in cui è sulla scena.

Al di là del conflitto padre-figlio, è un'esplorazione del divario tra due generazioni.

È una visione patriarcale contro una nuova forma di mascolinità che è meno incentrata sulla virilità, o che lo è un po', ma lascia intravedere di più le sue debolezze, cosa molto meno probabile nelle generazioni precedenti. Ad esempio, in Ai nostri amori di Pialat, tutti tacciono quando il padre entra nella stanza, è un momento molto solenne, sacro. Credo che questa figura paterna inizi a scomparire. Compte tes blessures è un film contro il lato patriarcale della società francese.

Tra il figlio e il padre c'è come una specie di gioco del gatto col topo.

È il cuore del film. Un figlio che vuole solo che il padre gli dica "ti voglio bene" e che alla fine trova quest'amore nella fidanzata del padre, cosa piuttosto insolita rispetto ad altri triangoli amorosi. È stato un po' rischioso, ma ho cercato di renderlo nel modo più sincero e semplice possibile per non trovarmi mai in una posizione di giudice o di moralista.

La linea narrativa del film è relativamente sottile. Perché questa presa di posizione?

Cerco una forma di purezza nella sceneggiatura. Se guardiamo i film di Ozu, i primi due di Jeff Nichols o anche quelli di Rohmer, hanno delle linee narrative molto semplici, il che permette di andare molto più in profondità nelle relazioni tra i personaggi e nei sentimenti. Questo è ciò che cerco: ogni scena deve far avanzare il film e portarlo fino alla fine.

Si sente parte integrante di una nuova generazione di registi francesi?

C'è forse stata una generazione precedente che visivamente non era un granché: era tutto molto grigio! Ora, improvvisamente, abbiamo Julie Ducournau, Yann Gonzalez, un gruppo incisivo, molto sicuro di sé in termini di messa in scena e direzione artistica, cineasti che non hanno scrupoli su ciò che dicono, ma lo fanno con sincerità. Compte tes blessures è senza dubbio un "pugno nello stomaco", ma c'è anche molta dolcezza dentro. È un pugno nello stomaco gentile!

Studi di biologia, poi la Fémis al dipartimento sceneggiatura, per poi passare alla regia. Cosa le ha insegnato questo percorso?Aver scoperto il cinema perché dovevo fare dei film per il mio corso di biologia cambia senza dubbio il rapporto che posso avere con esso. Per me non è mai stato un sogno. È successo, ho lavorato e sono andato dove mi ha portato il piacere di fare le cose e di cercare di esprimere ciò che penso, senza fare concessioni, anche se non è sempre facile, né sempre accettato. Nel mio corso di biologia, mi sono anche molto interessato a Darwin, all'evoluzione, e al fatto che tutto intorno a noi è legato al caso. Ciò porta a quella minima umiltà di dire che il nostro posto dipende dal caso. E quando guardiamo una foresta, ad esempio, diciamo che è molto tranquilla, ma quando siamo davvero interessati, scopriamo che ci sono guerre tra gli alberi, che il sottobosco è in subbuglio, è il caos... Ciò cambia il nostro punto di vista sulle cose e ha un'influenza su ciò che faccio oggi: cercare un altro punto di vista e non farsi ingannare dalle apparenze.

(Tradotto dal francese)