Didar Domehri • Produttrice

25/01/2017 - Incontro con la produttrice Didar Domehri che presenta al Cinemart il progetto Les Filles du Soleil di Eva Husson e coproduce Santiago Mitre

Dopo essere stata direttrice vendite presso Films Distribution dal 2001 al 2009, Didar Domehri è passata alla produzione fondando la società parigina Maneki Films. La struttura, che ha ormai dieci lungometraggi al suo attivo (firmati, fra gli altri, da Laurent Cantet, Santiago Mitre, Pablo Trapero e Wang Xiaoshuai), è presente al Cinemart (dal 29 gennaio al 1° febbraio 2017) del 45° Festival di Rotterdam con il progetto Les Filles du Soleil (Girls of the Sun) di Eva Husson, una cineasta di cui Didar Domehri ha prodotto il primo lungo: Bang Gang (Une histoire d'amour moderne) .

Cineuropa: Di che parla Les Filles du Soleil?

Didar Domehri: Nell’agosto del 2015, Eva Husson mi ha parlato di una brigata di ex prigioniere di estremisti, che avevano preso le armi per difendersi e che si chiamavano "le figlie del sole". Ci siamo dette che era una storia straordinaria e che bisognava assolutamente farne un film per rendere omaggio a queste donne, raccontare la loro resistenza e il loro rifiuto di essere vittime, anche se hanno vissuto il peggio. Stiamo sviluppando il progetto da un anno e mezzo, e abbiamo fatto molte ricerche e incontri, ed Eva ha raccolto ore di testimonianze. La sceneggiatura è incentrata su un’avvocatessa curda yazida che racconta a una giornalista francese la sua prigionia e come è riuscita a fuggire per diventare comandante di un battaglione di figlie del sole, questo esercito di donne curde yazide. Finalizzeremo il finanziamento europeo del film al Cinemart, poi a Berlino al Rotterdam-Berlin Express. Le riprese sono previste per settembre 2017.

Qual è la linea editoriale di Maneki Films?

Amo lavorare su film d’autore. La sceneggiatura è sempre il fulcro, ma ciò che mi interessa davvero è lo sguardo di un cineasta e la sua regia. E’ inoltre meraviglioso assistere alla nascita di un cineasta e poterlo accompagnare nei film successivi. E’ quello che è successo con Bang Gang per il quale abbiamo un po’ combattuto perché il finanziamento non era semplice per via del suo soggetto e perché era un’opera prima. Ma alla fine, abbiamo ottenuto tutto quello che speravamo e il film ha avuto una carriera internazionale molto importante, con vendite in più di 30 territori e la partecipazione a un gran numero di festival. La scommessa è stata vinta: portare in Francia e all’estero una regista che ha un universo molto particolare e cose da dire.

Sta lavorando anche per la seconda volta, ma stavolta in coproduzione, con il regista argentino Santiago Mitre.

Non faccio distinzione tra autori francesi e stranieri. Tutto passa per l’incontro e la voglia di accompagnare un cineasta in cui credo. Ho conosciuto Santiago Mitre attraverso Pablo Trapero con cui ho lavorato su 7 giorni all’Havana e Elefante blanco . All’epoca, Santiago era co-sceneggiatore di Pablo e stava girando il suo primo lungometraggio da regista, El Estudiante. Quando me l’ha mostrato, sono rimasta molto impressionata e abbiamo deciso di lavorare insieme sul suo secondo film, sin dalla scrittura e in coproduzione con Agustina Llambi Campbell (La Union de los Ríos). Abbiamo quindi raccolto il finanziamento di Paulina che ha avuto una bellissima carriera internazionale, in particolare con il Grand Prix della Settimana della Critica a Cannes nel 2015. E’ quindi naturale proseguire ora con il suo terzo film: La Cordillera (The Summit - leggi la news). Le riprese sono terminate a novembre in Argentina e in Cile, e la post-produzione si svolge in Francia. Il film, una coproduzione tra l'Argentina (K&S e La Union de Los Rios), la Francia e la Spagna (Mod), è in fase di montaggio. In Francia siamo accompagnati da Arte France Cinéma, l'aiuto ai cinema del mondo del CNC e Memento in distribuzione. Il film, che sarà venduto nel mondo da Film Factory, ci ha fatto passare a un altro livello di produzione in termini di finanziamento, cast e riprese.

Quali sono gli altri progetti in cantiere?

Attraverso Full House, l’etichetta comune che riunisce Maneki Films e Borsalino Productions, abbiamo terminato a dicembre le riprese di Pickpocket (Carteristas) dell’inglese Peter Webber (La ragazza con l’orecchino di perla ). Il film è stato girato interamente in Colombia ed è attualmente in fase di montaggio.

Quali sono i suoi obiettivi a medio e lungo termine?

Continuare a cercare autori, accompagnandoli nei loro film successivi, registi che abbiano universi forti, e dal potenziale sia in Francia che all’estero.

