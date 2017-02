Renate Rose • Amministratrice delegata, European Film Promotion

di Birgit Heidsiek

15/02/2017 - In occasione del 20° anniversario di Shooting Stars, abbiamo parlato con Renate Rose dello sviluppo e dell'approccio delle iniziative della EFP

Per 20 anni, Renate Rose, amministratrice delegata della European Film Promotion (EFP), ha costruito una rete europea che promuove film e talenti europei in tutto il mondo. L'iniziativa Shooting Stars, che festeggia il suo 20° anniversario quest'anno, è stata la sua campagna di maggior successo; ne abbiamo parlato insieme.

Cineuropa: L'iniziativa Shooting Stars è diventata un marchio internazionale?

Renate Rose: Sì, siamo stati in grado di sviluppare Shooting Stars come un marchio. La presentazione di attori emergenti alla Berlinale è ormai un evento consolidato ed è riconosciuta anche negli USA. Non è solo una pletora di direttori casting che vengono a Berlino per incontrare le Shooting Stars; anche gli agenti vengono a vedere la selezione degli attori. L'attrice svedese Alicia Vikander, che è stata una Shooting Star nel 2011, non avrebbe mai avuto una tale carriera di successo - fino a e compresi gli Academy Awards - senza la sua agente americana, Teresa Peters. Quello stesso anno, abbiamo presentato l'albanese Nik Xhelilaj, che è stato suggerito dall'agente di casting di Berlino Ulrike Müller per il ruolo del titolo di Winnetou. Anche questa è una grande storia. È stato fondamentale metter su una giuria che selezionerà i dieci attori più interessanti dell'anno.

I film europei viaggiano di più da quando la EFP è stata fondata dieci anni fa?

Abbiamo tenuto d'occhio questa situazione fin da quando abbiamo fondato il nostro Film Sales Support nel 2004. Nel corso degli anni, siamo stati in grado di ampliare gli orizzonti dei più importanti festival e mercati al di fuori dell'Europa, e di permettere agli agenti di vendite europei di promuovere i loro film sotto il nostro marchio a Hong Kong, Busan e all'AFM. A Los Angeles in particolare, vendono film in tutto il mondo con risultati abbastanza positivi. Secondo i miei studi, le vendite sono rimaste abbastanza stabili, il che è notevole, visti i cambiamenti del mercato mondiale che stanno interessando i film europei. Riteniamo che il supporto per l'agente di vendite nella promozione di un film sia un'iniziativa molto importante. Grazie alle nostre intense discussioni con gli agenti di vendite, abbiamo anche intenzione di sostenerli al Tribeca Film Festival e agli Hot Docs di Toronto per la prima volta quest'anno.

Quali sono i principali traguardi della rete EFP?

Grazie alla partecipazione di 38 organizzazioni nazionali d'esportazione e di promozione provenienti da 37 Paesi europei, la EFP gode di una posizione unica nella promozione e nella commercializzazione di film e talenti europei. Sostenendo film e talenti europei tramite varie iniziative, la EFP preserva l'individualità e la varietà delle culture cinematografiche nazionali in Europa. La rete dà ai membri un ottimo accesso a festival del cinema, istituzioni cinematografiche e alla stampa internazionale, ed offre anche uno scambio permanente di articoli, idee e opportunità di finanziamento. Per i singoli progetti, i membri selezionano i rispettivi partecipanti nel proprio Paese. Ci sono molti registi europei che hanno beneficiato di questa enorme rete di contatti tra cui registi, attori, produttori e agenti di vendite. La cooperazione con i rappresentanti dell'industria cinematografica europea è cruciale per la EFP perché gli eventi non solo riflettono le attuali condizioni del mercato, ma ci aiutano anche a capire come può essere il futuro in questo mercato in rapida evoluzione.

(Tradotto dall'inglese)