Kuba Czekaj • Regista

di Martin Kudláč

16/02/2017 - BERLINO 2017: Cineuropa ha parlato con il regista emergente polacco Kuba Czekaj del suo ultimo film, The Erlprince, proiettato nella sezione Generation della Berlinale

Dopo aver diretto diversi cortometraggi pluripremiati, Kuba Czekaj ha presentato il suo ultimo film, The Erlprince , nella sezione Generation della Berlinale. Il regista polacco ha rivelato a Cineuropa che The Erlprince doveva essere il suo primo film, e ha discusso le differenze e le somiglianze tra la sua opera prima, Baby Bump , e la sua seconda fatica.

Cineuropa: The Erlprincein origine doveva essere la sua prima pellicola, mentre Baby Bumpla seconda; tuttavia, Baby Bumpè uscito prima di The Erlprince. Com'è successo?

Kuba Czekaj: È abbastanza complicato. Quando ho iniziato a scrivere la sceneggiatura di The Erlprince, doveva essere la mia opera prima, ma abbiamo avuto alcuni problemi con la chiusura del budget. Sebbene avessimo già quasi la giusta quantità di finanziamenti, non era ancora sufficiente a coprire tutto. Eravamo arrivati ​​a quel momento cruciale in cui saremmo stati in grado di iniziare le riprese, ma non avevamo ancora ricevuto l'approvazione per il progetto. Avevo sentito parlare del Biennale College Cinema a Venezia, così presentai il mio progetto Baby Bump, e in quel periodo, ricevetti due buone notizie: potevamo fare Baby Bump, e avevamo abbastanza denaro per The Erlprince. Decisi di fare entrambi i film contemporaneamente. Iniziammo a girare The Erlprince e durante la pausa tra le fasi di ripresa, girammo Baby Bump. Fu un periodo folle e intenso della mia vita che durò quasi un anno.

Entrambi i film trattano lo stesso soggetto, la formazione. Come ha fatto a tenere i progetti separati, senza che uno interferisse con l'altro?

Era rischioso fare due film sullo stesso argomento - la crescita - così cercavo di trovare una chiave per ogni film, rispettivamente. Ecco perché Baby Bump ruota intorno al corpo e alla trasformazione sessuale relativa alla crescita, mentre in The Erlprince, abbiamo scavato più in profondità nella mente e nell'anima del protagonista. Grazie a questa chiara distinzione tra i due, sono riuscito a trovare una forma chiara per entrambi i film, e potrei anche dire che entrambe le storie creano un dittico informale sulla crescita. Nel caso di The Erlprince, dove abbiamo a che fare con Goethe e col romanticismo, sapevo che il film doveva essere scuro, cupo e molto più focalizzato sulla mente e le emozioni. Baby Bump ha uno stile più simile al fumetto - ti attacca, e abbiamo giocato di più con le immagini - mentre The Erlprince è più aperto e i personaggi parlano in modo diverso, quindi è stato importante mettere a punto due modi diversi di realizzare quei film.

In Baby Bump e The Erlprince, si guarda sempre il mondo attraverso gli occhi di un bambino. Perché?

Le mie opere precedenti sono sempre state descritte come la realtà attraverso la prospettiva di un bambino. Sono sicuro che questo sia il momento più importante nella nostra vita. Quando si hanno 11 o 12 anni, si è come un libro aperto con pagine bianche. E quando si diventa adulti, queste piccole cose scritte nel tuo libro ti influenzano. Come regista, mi permette di esplorare le possibilità che il cinema ci dà. Mi piace e mi è sempre piaciuto costruire nuovi mondi nei miei film. È come un viaggio. Invito il pubblico a fare un viaggio con me, verso un'isola o forse un altro spazio, a partire per uno strano viaggio insieme. Quando si affronta il tema della crescita, sento la libertà di essere regista, in termini di forma, struttura e drammaturgia. E queste cose mi aiutano a esplorare le mie storie e personaggi.

Come sono finiti Goethe, Shostakovich e la fantascienza nello stesso film?

Per quanto riguarda Shostakovich, è stato una specie di scherzo. Avevamo questa scena fondamentale in The Erlprince in cui il ragazzo fa una festa di compleanno, e questo particolare brano di Shostakovich, "Waltz No. 2", è notoriamente utilizzato nelle scene con molta gente. E abbiamo una situazione molto solitaria con una madre e suo figlio, e nessuno viene alla festa. Ecco perché è una specie di scherzo. Quando leggevo la poesia di Goethe - e forse questa è solo la mia interpretazione - ho notato che lega insieme tutte queste domande sulla vita, Dio e ciò che sta dietro alla nostra vita, e che rappresenta ciò che fa il protagonista, la teoria dei mondi paralleli, che ho associato alla poesia di Goethe. Anche se si parla di fisica nella storia, per me, tutto è filosofia. The Erlprince riguarda anche il periodo in cui iniziamo a porci queste grandi, importanti e fondamentali domande sulla vita, la morte e Dio. Per quanto riguarda gli elementi di fantascienza, vengono dalla mia infanzia, quando guardavo solo film folli, di fantascienza o dell'orrore, quindi potrebbe essere una sorta di influenza inconscia.

