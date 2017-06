precedente seguente "Non vogliamo vendere una storia; vogliamo raccontare una storia" Vassili Silovic • Regista, LIM - Less Is More di Vassilis Economou 13/06/2017 - Cineuropa ha parlato al 16° Transilvania IFF con Vassili Silovic, direttore di Less Is More, riguardo a cosa questo nuovo programma può offrire per lo sviluppo di film low-budget Leggi l'intervista qui (in inglese). (L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria) (Tradotto dall'inglese) precedente seguente commenti