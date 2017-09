precedente seguente “Stavo cercando qualcuno che prendesse la palla al balzo e facesse uno scatto” Annika Berg • Regista di Kaleem Aftab 13/09/2017 - VENEZIA 2017: Abbiamo incontrato Annika Berg, che ha partecipato alla Settimana della Critica con il suo teen drama Team Hurricane Il primo film della filmmaker danese Annika Berg, Team Hurricane , è stato proiettato alla Settimana della Critica, alla Mostra del cinema di Venezia, e sarà distribuito in Danimarca in modalità VoD. Diplomata nel 2015 alla National Film School, in Danimarca, la regista parla con noi di social-media casting e storie personali, e spiega perché questo eccellente teen drama ha rinunciato ad uscire nelle sale del suo paese. (L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria) Cineuropa: Questo è un film sull'adolescenza al femminile. Quando ha deciso di raccontare questa storia con 8 ragazze in un cast corale?

Annika Berg: Prima di tutto, ho iniziato il lavoro con me stessa, scavando nel passato della mia interiorità e cercando di venire a capo del perché sono diventata quella che sono e che cosa ho perduto nel mio percorso. Non sapevo subito di volere otto ragazze. A dire la verità, all'inizio, pensavo che avrei avuto bisogno di tre o quattro figure, ma poi ho iniziato un grande casting sui social media e ho trovato dieci ragazze con le quali ho avviato un workshop. Ho affidato loro molti esercizi, come quelli che ricevevo alla scuola di cinema, perché ero molto interessata a trovare delle persone che potessero realmente contribuire al lavoro e alla sua creazione. Che cos'è un social-media casting? Significa che ha pubblicato l'annuncio per un casting su internet?

Ho guardato personalmente i profili su internet per 14 ore al giorno. All'inizio, avevamo iniziato con un'agenzia di casting, ma non funzionava perché sono sempre alla ricerca di qualcosa che mi sorprenda. Ho chiesto a queste ragazze di realizzare dei video, di svolgere esercizi di scrittura poetica e cose del genere. Fondamentalmente, stavo cercando qualcuno che prendesse la palla al balzo e facesse uno scatto. Qualcuno che fosse coraggioso, che riuscisse a mostrare vulnerabilità e che non avesse paura di essere debole o forte. Dov'è che finisce la finzione e inizia la realtà? Le ragazze interpretano loro stesse o personaggi di finzione?

Questa è una domanda difficile, alcuni dicono cinquanta e cinquanta, ma è una cosa complicata perché loro prendono la loro identità e la inseriscono in un contesto di finzione. Sono coscienti che ci stanno mettendo molto di loro stesse e della loro storia personale; alcune sono più a loro agio e allora si aprono di più, altre meno. Da parte mia, hanno tutto il diritto di rispettare i loro limiti, quindi la cosa è molto personale e cambia da ragazza a ragazza. Ma, naturalmente, io le incoraggio a usare le loro storie e le cose che le fanno star male. Io stessa faccio così. Lei usa uno stile documentaristico, ma poi aggiunge degli effetti molto colorati in superficie. È un film molto particolare da questo punto di vista, come ha scelto la palette?

Mi resta difficile parlarne concretamente, perché è una scelta che faccio di pancia. Se sento che a un certo punto ci vuole un rosa shocking, non so spiegare il perché. Mi fido davvero del mio istinto, perché penso che il mio corpo sappia molto di più della mia testa. Nonostante il film sia stato in mostra a Venezia, avete scelto di farlo uscire direttamente nella modalità video on demand, in Danimarca. Come mai questa scelta?

Il nostro obiettivo principale è raggiungere più adolescenti possibile, soprattutto adolescenti danesi. Per ottenere ciò, credo che la cosa più importante è che il film sia accessibile. E anche se ci piacerebbe moltissimo che il film restasse a lungo nelle sale danesi, non volevamo renderlo poco accessibile ai teenager. Un biglietto medio che va dalle 65 alle 110 DKR [8.75€-14.75€] è decisamente troppo costoso per un ragazzo di questa età. Il prezzo dello streaming si aggira sulle 20 DKR [2.70€] e più o meno tutti possono permetterselo. Inoltre, In Danimarca, se un film esce nei cinema, bisogna poi attendere quattro mesi perché possa essere disponibile anche in VoD, e questo era un problema non da poco per noi. La cultura degli adolescenti, oggi, si muove alla velocità della luce e ci sembra già che il film sia meno attuale e importante rispetto a quando lo abbiamo girato. Quindi fermarlo non era proprio possibile. Se avessimo potuto scegliere, avremmo preferito un'uscita simultanea nei cinema e in VoD, ma sfortunatamente questo non è possibile al momento. (Tradotto dall'inglese)