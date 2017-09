Constantin Popescu • Director

di Stefan Dobroiu

26/09/2017 - SAN SEBASTIÁN 2017: Abbiamo incontrato il regista rumeno Constantin Popescu, che con il suo terzo film, Pororoca, è in concorso nella Selezione ufficiale del festival basco

Dopo Portrait of the Fighter as a Young Man , film storico sulle lotte dei resistenti contro il regime comunista, e il family drama Principles of Life , il regista rumeno Constantin Popescu torna a far parlare di sé con il thriller psicologico, insolito nel panorama rumeno, Pororoca . Ci ha parlato del suo progetto in concorso al 65o Festival internazionale del cinema di San Sebastián.

Cineuropa: Pororoca è un film originale per il panorama cinematografico rumeno. Come è nata l'idea? E come si è modificata nel corso della scrittura della sceneggiatura?

Constantin Popescu: Il contesto è piuttosto personale e preferirei non parlarne troppo. L'idea mi è venuta nel 2008 e l'anno dopo ne ho parlato per la prima volta. Nel 2010 ho iniziato a raccogliere elementi per la storia e nel 2014 ho scritto la sceneggiatura. Una prima bozza era finita a gennaio 2015. Ci è voluto più tempo per documentare e tracciare il percorso esatto dei protagonisti che per scrivere la sceneggiatura vera e propria.

Bogdan Dumitrache e Iulia Lumânare ci hanno regalato due delle migliori interpretazioni del recente cinema rumeno. Può fornirci qualche dettaglio su come è stato lavorare con loro?

Grazie per il complimento. Conoscevo entrambi e in effetti ho creato i personaggi avendo loro in mente. Hanno entrambi delle forti personalità e comprendono perfettamente i meccanismi e l'etica della professione, quindi si sono rispettati e supportati l'un l'altra; e questo si sente nel film. Il merito di aver creato dei personaggi così convincenti credo sia di tutti: inizialmente il mio lavoro di scrittura, ma poi le lunghe chiacchierate su di loro. Il risultato mi sembra piuttosto efficace.

Raccontaci della scena di 18 minuti...

In realtà era di 22 minuti, ma ne ho usati solo 18 nel final cut. C'erano più di 150 persone sul set (lo staff, gli extra, i bambini con i genitori, i medici e le guardie). Ci abbiamo messo una settimana per provarla e registrarla. Ho passato due settimane sulla location con il produttore e il direttore della fotografia Liviu Mărghidan per coreografare ogni singolo movimento. È stato un vero incubo logistico, perché non ricevevamo il permesso da parte del Comune per bloccare l'accesso a questa zona del parco.

Oltre a questo, il lavoro con i bambini è piuttosto imprevedibile e, in più, in quei giorni faceva un caldo terribile, con temperature di 38 o persino 39 gradi. È successo più di una volta che i registratori non funzionassero per l'eccessivo calore. Abbiamo fatto 21 riprese in tre giorni, perché potevamo lavorare solo quattro ore al giorno, il massimo consentito quando si lavora con dei bambini. È stata la scena più difficile della mia carriera.

Secondo lei, qual è la questione più urgente nel cinema rumeno?

Dopo Pororoca, mi sento di dire che ottenere un permesso per le riprese non dovrebbe rappresentare una sfida titanica. Non sarebbe male se i filmmaker ricevessero un maggiore supporto dalle autorità. Tutti si congratulano quando un film rumeno riceve una buona accoglienza all'estero, ma poi nessuno ti dà una mano quando si tratta di girare in uno spazio pubblico. Per poterlo fare servono permessi speciali e, ultimamente, ottenerli è diventata una sfida a tratti umiliante, come se i film fossero destinati a una classe privilegiata e non a tutti. Poi, un'altra cosa che sta alle autorità risolvere e che continua ad essere un problema è la mancanza di sale cinematografiche.

Sta lavorando a una nuova opera?

Sì; è un film con una protagonista femminile e il primo nel suo genere in Romania. Dal punto di vista audiovisivo, sarà qualcosa di veramente diverso dal solito.

(Tradotto dall'inglese)