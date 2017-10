precedente seguente "Lavorare con artisti in grado di correre dei rischi" Lionel Guedj • Produttore di Fabien Lemercier 24/10/2017 - Incontro con il produttore Lionel Guedj (To Be Continued) che parla del progetto Dieu reconnaîtra les siens, in occasione dei Cinemed Meetings Leggi l'intervista in inglese qui. (L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria) (Tradotto dal francese) precedente seguente