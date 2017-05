Mike Leigh comincia a girare Peterloo

di Naman Ramachandran

18/05/2017 - CANNES 2017: Cornerstone si occupa delle vendite internazionali della pellicola al Marché du Film di Cannes

AGGIORNAMENTO (18 maggio 2017): L'autore britannico Mike Leigh comincerà le riprese di Peterloo la prossima settimana. Il film è incentrato sul massacro del 1819 da parte delle forze governative in un tranquillo raduno pro-democrazia al St Peter’s Field di Manchester, quando 700 lavoratori rimasero feriti, e 18 uccisi. Il film sarà girato in Inghilterra sino a fine agosto.

Amazon Studios (Stati Uniti) è il co-finanziatore e il distributore americano, con il contributo di Film4 (Regno Unito) che ha supportato lo sviluppo del film, il British Film Institute e Lipsync (Regno Unito). Cornerstone Films gestisce le vendite internazionali e rappresenta la pellicola al Marché du Film in corso a Cannes. Georgina Lowe produce, mentre Gail Egan è produttore esecutivo.

Leigh ha detto: "Non c'è mai stato un film sul massacro di Peterloo. Oltre al significato politico universale di questo evento storico, la storia ha una particolare importanza personale per me, in qualità di nativo di Manchester e Salford".

Mike Leigh ha esordito nel lungometraggio nel 1971 con Bleak Moments vincendo il Pardo d’oro a Locarno. Dopo quasi due decenni di lavoro in televisione, Leigh è tornato al cinema con Belle speranze (1988) che ha vinto tre European Film Awards e il premio FIPRESCI a Venezia. I momenti più salienti della sua scintillante carriera includono Naked - Nudo (1993) premiato per il Miglior attore (David Thewlis) e il Miglior regista a Cannes; Segreti e bugie (1996), vincitore di un Golden Globe e due BAFTA; Topsy-Turvy – Sotto-sopra (1999) che ha ottenuto un BAFTA, un Oscar e la Coppa Volpi a Venezia; Il segreto di Vera Drake (2004) che si è aggiudicato due BAFTA; e Another Year (2010) cui è andata una menzione speciale della Giuria ecumenica a Cannes. La sua ultima opera Turner (2014) ha conquistato il premio del Miglior attore per Timothy Spall a Cannes e ha incassato £6,8 milioni nel Regno Unito.

