Programmi di formazione per introdurre migliaia di teenager rumeni al cinema

di Stefan Dobroiu

26/12/2016 - Organizzati dai film festival, i programmi di audience development potrebbero crescere nel 2017

Visto che la Romania ha il minor numero di sale cinematografiche per numero di abitanti in Europa, alcuni spettatori nel paese hanno bisogno di viaggiare fino a 80 km per guardare un film sul grande schermo. E il più delle volte, si tratta di blockbuster hollywoodiani. Ma in questo panorama, diversi programmi educativi stanno introducendo con successo i giovani spettatori al buon cinema in decine di città.

Éducation à l’image e EducaTIFF, per esempio, sono stati lanciati nel 2009, entrambi organizzati da festival cinematografici: il NexT International Film Festival a Bucarest e il Transilvania International Film Festival a Cluj-Napoca, rispettivamente. Fin dalla loro creazione, più di 8.000 bambini e teenager hanno frequentato gli eventi di Éducation à l’image, molti dei quali sono poi tornati per altre proiezioni, e più di 30.000 hanno partecipato a quelli organizzati da EducaTIFF.

Attualmente organizzato da NexT Cultural Society, Éducation à l’image sta preparando eventi per il 2016-2017, con circa 2.200 persone attese. Lo scorso anno, in collaborazione con l’Associazione Culturale Macondo, la Società ha inoltre avviato il programma di audience development CinEd, che comprende, tra gli altri, la formazione di oltre 200 insegnanti in sei città e proiezioni per più di 1.300 studenti in 14 città. Per la prossima stagione, la Società prevede di più che raddoppiare questi numeri.

Films for Teens, organizzato dall’Associazione Culturale Macondo e l’organizzazione svizzera The Magic Lantern, è un'altra importante iniziativa per lo sviluppo del pubblico: più di 15.000 adolescenti hanno partecipato agli eventi di Films for Teens durante la stagione 2015-2016, in 90 scuole di 14 città. Hanno guardato sei film d'autore contemporanei, seguiti da discussioni e dibattiti sul cinema.

Le cose potrebbero andare ancora meglio in futuro, considerato che la legge cinema aggiornata adottata alla fine di novembre (leggi la news) stabilisce chiaramente che il Romanian National Film Center e il Ministero della Pubblica Istruzione collaboreranno in merito ai programmi cinematografici nazionali.

