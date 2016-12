I film di genere tedeschi ricevono finanziamenti dall'FFHSH

di Birgit Heidsiek

28/12/2016 - Il Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein ha dato il via libera per il finanziamento di 21 progetti con oltre €3 milioni

Un gruppo di personaggi animati brontoloni, un coreografo e persone che ritornano dallo spazio sono i protagonisti di alcuni dei 21 progetti che il Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) supporterà con un totale di oltre €3 milioni dopo la decisione dell'amministratrice delegata del fondo, Maria Köpf, e del comitato di selezione di garantire il loro sostegno a progetti di film di genere.

Tra le produzioni approvate troviamo il thriller post-apocalittico fantascientifico Shipbreaker di Tim Fehlbaum (Hell). Quando il ghiaccio iniziò a sciogliersi e i continenti furono inondati, un piccolo gruppo elitario di persone riuscì a fuggire su un altro pianeta; ma ora è il momento di tornare sulla Terra. Prodotto dalla Berghaus Wöbke Filmproduktion di Monaco, lo spettacolare film d'avventura ha ricevuto €300.000 in supporto di produzione. Nel frattempo, un gruppo di creature animate di culto chiamate Olchis partecipa a un esperimento che cade nelle mani sbagliate nel film d'animazione Die Olchis – Der Kinofilm, che WunderWerk Hamburg produrrà con i €550.000 ricevuti.

In Cunningham 3D, il celebre coreografo Merce Cunningham offre una panoramica dell'universo della danza in tre dimensioni. L'esperimento innovativo, che sarà prodotto dalla berlinese achtung panda!, ha ricevuto €120.000 in supporto di produzione. Altri €250.000 andranno alla Missing Link Films di Berlino: nel dramma Andrea, la vita ordinaria si complica un po' quando una donna va a vivere con il suo fidanzato, ma inizia una relazione con suo figlio. E l'amore proibito è un problema anche nella co-produzione tedesco-danese Candy Boy, in cui un adolescente tedesco di una famiglia ultra-conservatrice si innamora della figlia di un produttore pornografico danese negli anni '70. Per questo progetto, la Tamtam Film di Amburgo e la Toolbox Film di Copenhagen hanno ricevuto €17.500 in sostegno allo sviluppo.

