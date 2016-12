Premio IFCIC per Les Films du Bélier

di Fabien Lemercier

14/12/2016 - La struttura guidata da Justin Taurand vince il trofeo 2016 destinato a una giovane società di produzione indipendente

Destinato a una giovane società di produzione indipendente, il 13° premio IFCIC assegnato dall’Istituto per il finanziamento del cinema e delle industrie culturali è stato attribuito per il 2016 a Les Films du Bélier, struttura fondata e diretta da Justin Taurand.

Molto attivo nella produzione di cortometraggi (una quarantina fino ad oggi), cosa che gli ha permesso di accompagnare verso il formato lungo registi come Katell Quillévéré (Un poison violent ) e Hélier Cisterne (Vandal ), Justin Taurand era stato nominato nel 2011 Producer on the Move dall'European Film Promotion (leggi la sua intervista in quell’occasione).

L’ultimo film prodotto da Justin Taurand è Réparer les vivants di Katell Quillévéré (produzione delegata condivisa con Les Films Pelléas), selezionato a Venezia e a Toronto, e in programmazione nelle sale francesi da sette settimane.

Tra i progetti 2017 di Les Films du Bélier spiccano Madeleine Collins di Antoine Barraud e De nos frères blessés di Hélier Cisterne, mentre Tristes Monroes del duo Gabriel Abrantes - Daniel Schmid è attualmemte in post-produzione.

Les Films du Bélier succede nel palmarès del premio IFCIC a TS Productions (2004), Les Productions du Trésor (2005), Elia Films (2006), La Mouche du Coche (2007), Les Films du Poisson (2008), 2.4.7 Films (2009), The Film (2010), Origami Films (2011), Lionceau Films (2012) et Dharamsala (2013), Lilies Films (2014) e CG Cinéma (2015).

L’IFCIC è un’istituzione con il compito di facilitare l’accesso al credito delle imprese culturali. Grazie a fondi dotati dai poteri pubblici (in particolare il CNC), l’IFCIC garantisce i crediti bancari assegnati ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive, alle industrie tecniche e agli esercenti delle sale, così come alle imprese che esercitano un’attività in campo culturale. A fine settembre 2016, l’importo dei crediti concessi o garantiti si attestava intorno a più di 1 miliardo di euro.

(Tradotto dal francese)