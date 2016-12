Le Shooting Stars 2017 di scena a Berlino

di Cineuropa

15/12/2016 - La European Film Promotion presenta i suoi dieci talenti emergenti per la vetrina annuale di attori, in occasione del suo 20° anniversario

Per la 20° edizione degli European Shooting Stars, la giuria di esperti del settore ha selezionato dieci artisti che saranno presentati all'industria del cinema, al pubblico e alla stampa internazionale durante il fine settimana di apertura (10-13 febbraio) del 67° Festival di Berlino. L'evento culmina nella cerimonia di premiazione al Berlinale Palast lunedì 13 febbraio, in cui ogni talento sarà ricompensato con un premio donato da Tesiro. La prima e più prolifica piattaforma di talenti della European Film Promotion, è sostenuta finanziariamente dal Programma Europa Creativa - MEDIA dell'Unione Europea e dalle rispettive organizzazioni componenti dell'EFP.

Nel gruppo di straordinari nuovi talenti europei di quest'anno i più giovani hanno già recitato negli attuali candidati all'Oscar al Miglior Film Straniero: l'acclamata 21enne polacca Zofia Wichłacz in Afterimage del compianto regista Andrzej Wajda e la Shooting Star tedesca Louis Hofmann (19), che ha ricevuto numerosi premi per la sua interpretazione nel candidato danese all'Oscar Land of Mine . Un onore condiviso con il carismatico Alessandro Borghi, che ha recitato nel film italiano Non Essere Cattivo nel 2015. Si unisce a loro l'attrice olandese Hannah Hoekstra, le cui "raffinate doti attoriali" le sono valse il successo al cinema, in televisione e in teatro, con già cinque premi alla Migliore Attrice. Altrettanto versatile è il rumeno Tudor Aaron Istodor, i cui "naturalismo sensibile e calda umanità" hanno impressionato la giuria.

L'audace recitazione della slovena Maruša Majer e la pungente intensità del danese Esben Smed hanno fatto emergere i due tra i 26 candidati alla selezione. L'attrice portoghese Victoria Guerra ha già lavorato a film internazionali con il compianto regista Andrzej Zulawski in Cosmos e ha recitato accanto a Mathieu Amalric in Never Ever . Karin Franz Körlof è salito alla ribalta con il suo acclamato ruolo di protagonista in A Serious Game di Pernilla August, presentato in anteprima alla Berlinale di quest'anno. Allo stesso modo il film lettone Mellow Mud , che ha vinto l'Orso di Cristallo al Miglior Film nella sezione Generation 14plus alla Berlinale 2016, ha visto il debutto della profonda e aggraziata attrice Elīna Vaska (22 anni).

Durante l'evento di quattro giorni a Berlino, i dieci attori parteciperanno a un programma su misura di workshop di formazione e incontri con membri influenti dell'International Casting Directors Network (ICDN), registi e altri importanti operatori del settore, insieme a interviste e foto con i media internazionali.

(Tradotto dall'inglese)