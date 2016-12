I Goya puntano su J.A. Bayona

di Alfonso Rivera

15/12/2016 - A Monster Calls, ultimo film del cineasta catalano, è il titolo più nominato, con 12 candidature, alla 31a edizione dei massimi riconoscimenti del cinema spagnolo

Con The Impossible , la megaproduzione precedente di Juan Antonio Bayona, successe qualcosa di simile a questa edizione dei Goya: il film fu uno tsunami al botteghino e ottenne 14 nomination, trasformandone in premi nove, tra cui quello del miglior regista, ma non del miglior film 2013. Prodotto sempre da Apaches Entertainment e girato in inglese con un cast di interpreti di fama mondiale, A Monster Calls è stato presentato a Toronto lo scorso settembre, pochi giorni prima di passare fuori concorso al Festival di San Sebastián, dove Sigourney Weaver, ora nominata come miglior attrice non protagonista, ha ricevuto il premio Donostia. Sostenuto da una massiccia campagna pubblicitaria del gruppo Mediaset (coproduttore attraverso Telecinco Cinema), questo dramma con tocchi fantastici è già il film di maggior incasso del 2016 in Spagna.

Altro regista familiare a questi premi è il sivigliano Alberto Rodríguez, il cui ultimo thriller, El hombre de las mil caras , ha avuto la sua première a San Sebastián, ottenendo il premio al miglior attore per Eduard Fernández: in questa 31ª edizione dei Goya può vantare 11 candidature.

Ma la grande sorpresa – e forse il grande rivale per molti il 4 febbraio, quando saranno consegnati i premi – potrebbe venire da un regista esordiente: l’attore Raúl Arévalo (Goya nel 2010, come non protagonista di Gordos ), il cui sconvolgente Tarde para la ira ha ottenuto ugualmente 11 nomination, compresa quella di miglior film (prodotto da Beatriz Bodegas, di La Canica Films), sceneggiatura (di Arévalo e David Pulido) e per il suo trio di interpreti (i protagonisti Antonio de la Torre e Luis Callejo, e la non protagonista Ruth Díaz, premiata a Venezia, dove il film è stato presentato).

Tra le altre candidature spiccano le nove di 1898. Los últimos de Filipinas , le sette di Julieta e le sei di Que Dios nos perdone . Attirano l’attenzione le assenze clamorose di La próxima piel (solo una nomination: a Emma Suárez come attrice non protagonista, che raddoppia dopo quella ottenuta come protagonista del film di Almodóvar), e nessuna per la magnifica coproduzione Neruda , né per altri film d’autore come La reconquista di Jonás Trueba e La muerte de Luis XIV di Albert Serra, che torna a confermare il detto che nessuno è profeta in patria, dopo essere uscito con successo dall’altro lato dei Pirenei.

I nominati:

Miglior film

El hombre de las mil caras - Alberto Rodríguez

Julieta - Pedro Almodóvar

A Monster Calls - Juan Antonio Bayona

Que Dios nos perdone - Rodrigo Sorogoyen

Tarde para la ira - Raúl Arévalo

Miglior regia

Pedro Almodóvar - Julieta

J.A. Bayona - A Monster Calls

Alberto Rodríguez - El hombre de las mil caras

Rodrigo Sorogoyen - Que Dios nos perdone

Miglior regista esordiente

Raúl Arévalo - Tarde para la ira

Marc Crehuet - El rey tuerto

Nely Reguera - María (y los demás)

Salvador Calvo - 1898. Los últimos de Filipinas

Miglior attrice protagonista

Bárbara Lennie - María (y los demás)

Carmen Machi - La puerta abierta

Emma Suárez - Julieta

Penélope Cruz - La reina de España

Miglior attore protagonista

Roberto Álamo - Que Dios nos perdone

Eduard Fernández - El hombre de las mil caras

Luis Callejo - Tarde para la ira

Antonio de la Torre - Tarde para la ira



Miglior attrice non protagonista

Terele Pávez - La puerta abierta

Candela Peña - Kiki, el amor se hace

Emma Suárez - La próxima piel

Sigourney Weaver - A Monster Calls

Miglior attore non protagonista

Karra Elejalde - 100 metros

Javier Gutiérrez - El olivo

Javier Pereira - Que Dios nos perdone

Manolo Solo - Tarde para la ira

Miglior attore rivelazione

Ricardo Gómez - 1898. Los últimos de Filipinas

Rodrigo de la Serna - Cien años de perdón

Carlos Santos - El hombre de las mil caras

Raúl Jiménez - Tarde para la ira

Miglior attrice rivelazione

Anna Castillo - El olivo

Silvia Pérez Cruz - Cerca de tu casa

Belén Cuesta - Kiki. El amor se hace

Ruth Díaz - Tarde para la ira

Miglior sceneggiatura originale

Jorge Guerricaechevarría - Cien años de perdón

Paul Laverty - El olivo

Isabel Peña e Rodrigo Sorogoyen - Que Dios nos perdone

David Pulido e Raúl Arévalo - Tarde para la ira

Miglior sceneggiatura adattata

Alberto Rodríguez e Rafael Cobo - El hombre de las mil caras

Pedro Almodóvar - Julieta

Fernando Pérez e Paco León - Kiki. El amor se hace

Patrick Ness - A Monster Calls

Miglior musica originale

Julio de la Rosa - El hombre de las mil caras

Alberto Iglesias - Julieta

Fernando Velázquez - A Monster Calls

Pascal Gaigne - El olivo

Miglior canzone originale

Luis Ivars - Descubriendo India (Bollywood. Made in Spain )

Silvia Pérez Cruz - Ai, ai, ai, (Cerca de tu casa)

Zeltia Montes - Muerte, (Frágil equilibrio)

Alejandro Acosta, Cristina Manjón, David Borrás, Marc Peña e Paco León (Mr.K! feat. Nita) - Kiki (Kiki. El amor se hace)

Miglior direzione di produzione

Carlos Bernases - 1898. Los últimos de Filipinas

Manuela Ocón - El hombre de las mil caras

Pilar Robla - La reina de España

Sandra Hermida - A Monster Calls

Miglior direzione della fotografia

Álex Catalán - 1898, los últimos de Filipinas

José Luis Alcaine - La reina de España

Arnau Valls Colomer - Tarde para la ira

Óscar Faura - A Monster Calls

Miglior montaggio

José M.G. Moyano - El hombre de las mil caras

Alberto del Campo e Fernando Franco - Que Dios nos perdone

Ángel Hernández Zoido - Tarde para la ira

Bernat Vilaplana e Jaume Martí - A Monster Calls

Miglior direzione artistica

Carlos Bodelónpor - 1898.Los últimos de Filipinas

Pepe Domínguez del Olmo - El hombre de las mil caras

Juan Pedro de Gaspar - La reina de España

Eugenio Caballero - A Monster Calls

Migliori costumi

Paola Torres - 1898. Los últimos de Filipinas

Lala Huete - La reina de España

Cristina Rodríguez - No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas

Alberto Valcárcel e Cristina Rodríguez - Tarde para la ira

Miglior trucco e parrucco

Alicia López, Milu Cabrer e Pedro Rodríguez "Pedrati" - 1898. Los últimos de Filipinas

Yolanda Pina - El hombre de las mil caras

Ana López-Puigcerver, David Marti e Sergio Pérez Berbel - Julieta

David Martí e Marese Langan - A Monster Calls

Miglior suono

Eduardo Esquide, Juan Ferro e Nicolás de Poulpiquet - 1898. Los últimos de Filipinas

César Molina, Daniel de Zayas e José Antonio Manovel - El hombre de las mil caras

Nacho Royo-Villanova e Sergio Testan - Ozzy

More Orts, Oriol Tarrago e Peter Glossop - A Monster Calls

Migliori effetti speciali

Carlos Lozano e Pau Costa - 1898. Los últimos de Filipinas

David Heras e Raúl Romanillos - Gernika

Eduardo Díaz e Reyes Abades - Julieta

Félix Bergés e Pau Costa - A Monster Calls

Miglior film d’animazione

Psiconautas, los niños olvidados - Pedro Vázquez, Alberto Rivero

Ozzy - Alberto Rodríguez, Nacho La Casa

Teresa y Tim - Agurtzane Intxaurraga

Miglior film documentario

Nacido en Siria - Hernán Zin

El Bosco. El jardín de los sueños - José Luis López Linares

Frágil equilibrio - Guillermo García López

Omega - José Sánchez-Montes, Gervasio Iglesias

Miglior film latinoamericano

Anna - Jacques Toulemonde (Colombia/Francia)

Desde allá - Lorenzo Vigas (Venezuela/Messico)

El ciudadano ilustre - Gastón Duprat e Mariano Cohn (Argentina/Spagna)

Las elegidas - David Pablos (Messico/Francia)

Miglior film europeo

Genius - Michael Grandage (Gran Bretagna/Stati Uniti)

Il figlio di Saul - László Nemes (Ungheria)

Elle - Paul Verhoeven (Francia/Germania/Belgio)

Io, Daniel Blake - Ken Loach (Gran Bretagna/Francia/Belgio)

Miglior cortometraggio di finzione

Bla, Bla, Bla - Alexis Morante

En la azotea - Damiá Serra

Graffiti - Lluís Quílez Sala

La invitación - Susana Casares

Timecode - Juanjo Giménez Peña

Miglior cortometraggio documentario

Cabezas Habladoras - Juan Vicente Córdoba

Esperanza - Álvaro Longoria

Palabras de caramelo - Juan Antonio Moreno Amador

The Resurrection Club - Álvaro Corcuera e Guillermo Abril

Miglior cortometraggio d’animazione

Darrel - Alan Carabantes Person, Marc Briones Piulachs

Decorado - Alberto Vázquez

Made in Spain - Coke Riobóo

Uka - Valle Comba Canales

(Tradotto dallo spagnolo)