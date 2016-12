Kings: riprese imminenti a LA per Deniz Gamze Erguven

di Fabien Lemercier

15/12/2016 - Nel cast del secondo lungometraggio della regista di Mustang figurano Halle Berry, Daniel Craig e Kaalan Walker. Una produzione CG Cinéma

Primo ciak il 27 dicembre a Los Angeles per Kings, secondo lungometraggio della cineasta franco-turca Deniz Gamze Erguven, rivelatasi con Mustang (nominato all’Oscar del miglior film straniero, quattro César e diversi premi internazionali dopo la sua première alla Quinzaine des réalisateurs cannense nel 2015). Nel cast di questo film in lingua inglese figurano il giovane rapper californiano Kaalan Walker, Lamar Johnson (visto nella serie The Next Step), Rachel Hilson (ammirata sul piccolo schermo in The Good Wife), la star Halle Berry (Oscar 2002 della miglior attrice per Monster's Ball - L'ombra della vita) e il celebre attore inglese Daniel Craig (protagonista degli ultimi quattro James Bond).

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)



Scritta da Deniz Gamze Erguven, la sceneggiatura si immerge nella vita di una famiglia affidataria nel quartiere di South Central, poche settimane prima delle rivolte che infiammarono la città di Los Angeles nel 1992, in seguito al verdetto sul caso Rodney King.

Prodotto da Charles Gillibert per CG Cinéma (che aveva già guidato Mustang), Kings è prodotto in collaborazione con Maven et Bliss, coprodotto da France 2 Cinéma, Ad Vitam (che assicurerà la distribuzione nelle sale francesi) e i belgi di Scope Pictures, ed è stato anche pre-acquistato da Canal+. Le otto settimane di riprese si svolgeranno a South Central con David Chizallet (nominato al César 2016 e vincitore del Lumière 2016) alla direzione della fotografia. Le vendite internazionali sono in mano alla struttura americana IMR (una joint-venture che associa dalla scorsa primavera Insiders – diretta da Vincent Maraval – e MadRiver Pictures).

CG Cinéma ha al suo attivo, fra gli altri, L'avenir e Eden di Mia Hansen-Love, e Personal Shopper e Sils Maria di Olivier Assayas, di cui la società sta preparando il prossimo film, Idol's Eye, che avrà per protagonisti Sylvester Stallone, Robert Pattinson e Rachel Weisz.

(Tradotto dal francese)