IFFR Live va oltre l'Europa per la sua terza edizione

di Vitor Pinto

15/12/2016 - Sei film saranno proiettati contemporaneamente in oltre cinquanta sale in tutto il mondo

IFFR Live celebra la sua terza edizione nel 2017 con sei film proiettati contemporaneamente in oltre cinquanta sale - e per la prima volta l'International Film Festival Rotterdam arriverà in sale extraeuropee come Singapore e Tel Aviv. Così facendo, l'evento di 3 giorni (27-29 gennaio), sarà il più grande evento di proiezioni di film da festival simultanee al mondo.

Gli spettatori - che assistono alla proiezione in una determinata sede - avranno l'opportunità di partecipare al dibattito dopo il film tramite #livecinema sui social media, e vivere l'atmosfera del festival di Rotterdam a distanza.

I titoli selezionati sono la co-produzione austro-italiana Mister Universo di Tizza Covi e Rainer Frimmel, il dramma danese The Man di Charlotte Sieling, il belga Home di Fien Troch, il titolo svedese/danese The Giant di Johannes Nyholm, e A Wedding , co-produzione tra Belgio, Francia, Lussemburgo e Pakistan diretta da Stephan Streker. Il sesto titolo sarà annunciato a breve.

Per Melissa van der Schoor, direttrice della IFFR Distribution, la grande sfida della 3za edizione di IFFR Live va oltre il festival stesso: "Con una forte line-up, tanti eventi, tante esibizioni e un forte senso della comunità al suo interno, speriamo di stabilire una nuova modalità di distribuzione per questi film europei di alta qualità".

IFFR Live si terrà come parte del 46° IFFR (25 gennaio - 5 febbraio), la cui line-up completa sarà svelata nelle prossime settimane. Nel frattempo, l'evento di settore dell'IFFR CineMart ha già annunciato i 26 progetti che partecipano al suo prossimo forum di co-produzione (leggi tutto).

