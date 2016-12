God’s Own Country di Francis Lee ottiene il suo posto al Sundance

di Naman Ramachandran

21/12/2016 - Il dramma romantico ambientato nello Yorkshire avrà la sua anteprima mondiale nella Competizione Cinema Drammatico Mondiale

God’s Own Country dello sceneggiatore/regista esordiente Francis Lee sarà presentato in anteprima mondiale nella Competizione Cinema Drammatico Mondiale del Sundance a gennaio. Ambientato nello Yorkshire, il dramma romantico narra di un giovane allevatore di pecore solitario che annega le sue frustrazioni quotidiane con l'alcool e il sesso occasionale, fino all'arrivo di una lavoratrice migrante rumena impiegata per la stagione dell'agnellatura, che fa iniziare un rapporto intenso tra i due, per il quale il ragazzo cambia stile di vita.

Il protagonista è l'attore britannico Josh O'Connor che si è fatto notare nella serie televisiva del 2016 di ITV The Durrells in cui ha interpretato il giovane Lawrence Durrell, l'acclamato autore meglio conosciuto per la sua tetralogia Il Quartetto di Alessandria. Nel cast anche Alec Secareanu (Chosen), e i veterani Gemma Jones (Bridget Jones’ Baby) e Ian Hart (Native).

Il British Film Institute ha finanziato God’s Own Country insieme a Creative England dopo che il progetto è stato sviluppato tramite il programma iFeatures di quest'ultima. Met Film Post e PW Pictures di Paul Webster sono gli altri finanziatori. Jack Tarling ha prodotto il film per Shudder Films e Manon Ardisson per Magic Bear Productions, con Diarmid Scrimshaw e Anna Duffield come produttori esecutivi per Inflammable Films. Protagonist Pictures si occupa delle vendite mondiali.

Lee ha debuttato alla regia con il cortometraggio del 2012 The Farmer’s Wife, che ha vinto come Miglior Film dello Yorkshire al Leeds International Film Festival. Il suo cortometraggio del 2013 Bradford Halifax London è stato nominato per il Gran Premio della Giuria allo Slamdance. Lee è anche un attore che è apparso in una serie di produzioni televisive tra cui Midsomer Murders and Casualty, e i film Topsy-Turvy e Me Without You.

