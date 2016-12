Patricia Ferreira ci porta in Vietnam

di Alfonso Rivera

26/12/2016 - La regista di Madrid ha terminato le riprese, nel Paese asiatico, della commedia Thi Mai, con protagonisti Carmen Machi, Dani Rovira, Adriana Ozores e Aitana Sánchez-Gijón

Tra il Vietnam (sei settimane) e Pamplona (due settimane) si sono tenute le riprese di Thi Mai, commedia diretta da Patricia Ferreira, che torna dietro la macchina da presa dopo il film pluripremiato al Festival di Malaga 2012 Los niños salvajes. Ora ha un cast di importanti interpreti del cinema spagnolo: Carmen Machi (protagonista del super-blockbuster Villaviciosa de al lado), Dani Rovira (che ha ottenuto diversi consensi tra il pubblico con il dramma 100 metros, uscito da poche settimane), Luis Bermejo (Magical Girl) e due attrici non troppo avvezze al genere comico: Adriana Ozores e Aitana Sánchez-Gijón.

Sceneggiato da Marta Sánchez (habituée delle serie TV come 7 vidas e Aida), racconta l'odissea di Carmen (Machi), una donna che, dopo aver perso la figlia María in un incidente, riceve una lettera che annuncia che le è stata concessa l'adozione della bambina vietnamita del titolo. Accompagnata dalle sue due migliori amiche, Elvira e Rosa, che non hanno mai lasciato la Spagna, si recherà in Asia per incontrare la bambina e ritrovarsi in situazioni complicate, esotiche e rocambolesche che porteranno alla luce gli aspetti più peculiari delle loro diverse personalità. Andrés (Rovira), attore spagnolo che va fino ad Hanoi per vivere con la sua compagna e una guida turistica si uniranno all'avventura.

Nel team tecnico, Antonio Frutos (Cien años de perdón) si occupa del montaggio, Sergi Gallardo (El olivo) della fotografia e l'attrice Laura Cepeda, del casting (come fece per Lejos del mar, di Imanol Uribe)

Thi Mai è prodotto da Amor en Vietnam A.I.E., TriPictures, Es Docu (Katmandú, un espejo en el cielo) e Atresmedia Cine (La isla mínima, Palmeras en la nieve). L'uscita è prevista per l'autunno 2017.

(Tradotto dallo spagnolo)