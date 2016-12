Nomination equilibrate per i Lumières

di Fabien Lemercier

16/12/2016 - Elle, Une vie, Rester vertical, La mort de Louis XIV, Les ogres e Nocturama candidati al titolo di miglior film

Assegnati, come i Golden Globes, ai migliori artisti del cinema francese e francofono dai giornalisti stranieri di stanza a Parigi, i 22mi premi Lumières saranno consegnati il 30 gennaio 2017, nel corso di una cerimonia che si svolgerà al teatro della Madeleine.

Tra i pretendenti, quattro titoli con quattro nomination ciascuno e che si contenderanno lo scettro di miglior film francese dell’anno: il grande favorito Elle dell’olandese Paul Verhoeven, Une vie di Stéphane Brizé, Rester vertical di Alain Guiraudie e La Mort de Louis XIV dello spagnolo Albert Serra. Si disputeranno il premio maggiore anche Nocturama di Bertrand Bonello e Les Ogres di Léa Fehner, che totalizzano tre nomination ciascuno. Da notare che nessuno dei sei registi nominati ha mai ottenuto il Lumière del miglior film, che sono tutti nominati anche nella categoria "miglior regista", e che questa edizione si annuncia particolarmente interessante e variegata, visto che nessun film prevale troppo sugli altri nelle nomination.

La corona della miglior attrice sarà contesa da Isabelle Huppert (Elle) che ha già vinto il titolo tre volte (nel 1996, 2001 e 2006) e da Marion Cotillard (Mal de pierres ) che aveva trionfato nel 2008. Al loro fianco brillano quattro nuovi arrivi in questa categoria: Judith Chemla (Une vie), Virginie Efira (Victoria ), la danese Sidse Babett Knudsen (La Fille de Brest ) e Soko (La Danseuse ).

Tra i sette nominati al Lumière del miglior attore figurano tre ex vincitori: Gérard Depardieu (The End ) che è stato premiato nel 2006, Gaspar Ulliel (E’ solo la fine del mondo ) che lo aveva ottenuto nel 2015, e Omar Sy che era stato incoronato nel 2011 e stavolta è in corsa insieme al suo partner di Chocolat : James Thierrée. Sono in lizza anche l’astro nascente Pierre Deladonchamps (Le Fils de Jean ), Nicolas Duvauchelle (Je ne suis pas un salaud ) e il mitico Jean-Pierre Léaud (La Mort de Louis XIV).

Si segnalano inoltre le quattro nomination ottenute da Frantz di François Ozon (tra cui quella della tedesca Paula Beer come rivelazione femminile) e da La Danseuse di Stéphanie di Giusto, e le tre conquistate dal film d’animazione La mia vita di zucchina di Claude Barras (di cui una per la sceneggiatura). Tra gli altri tratti salienti delle nomination, si può menzionare la sorprendente scarsa presenza di Ma Loute di Bruno Dumont (una sola nomination nella categoria della rivelazione femminile) e un’accoglienza tiepida per Divines di Houda Benyamina (due nomination nelle categorie "opera prima" e "rivelazione femminile").

Lista dei nominati:

Miglior film

Elle - Paul Verhoeven

La Mort de Louis XIV - Albert Serra

Nocturama - Bertrand Bonello

Les Ogres - Léa Fehner

Rester vertical - Alain Guiraudie

Une vie - Stéphane Brizé

Miglior regista

Bertrand Bonello - Nocturama

Stéphane Brizé - Une vie

Léa Fehner - Les Ogres

Alain Guiraudie - Rester vertical

Albert Serra - La Mort de Louis XIV

Paul Verhoeven - Elle

Miglior attrice

Judith Chemla - Une vie

Marion Cotillard - Mal de pierres

Virginie Efira - Victoria

Isabelle Huppert - Elle

Sidse Babett Knudsen - La Fille de Brest

Soko - La Danseuse

Miglior attore

Pierre Deladonchamps - Le Fils de Jean

Gérard Depardieu - The End

Nicolas Duvauchelle - Je ne suis pas un salaud

Jean-Pierre Léaud - La mort de Louis XIV

Omar Sy et James Thierrée - Chocolat

Gaspar Ulliel - E’ solo la fine del mondo

Miglior sceneggiatura

David Birke - Elle

Léa Fehner, Catherine Paillé e Brigitte Sy - Les Ogres

Emilie Frèche e Marie-Castille Mention-Schaar - Le Ciel attendra

Alain Guiraudie - Rester vertical

François Ozon - Frantz

Céline Sciamma - La mia vita di zucchina

Miglior fotografia

Christophe Beaucarne - Mal de pierres

Benoît Debie - La Danseuse

Antoine Héberlé - Une vie

Léo Hinstin - Nocturama

Pascal Marti - Frantz

Jonathan Ricquebourg - La Mort de Louis XIV

Miglior rivelazione maschile

Damien Bonnard - Rester vertical

Corentin Fila e Kacey Mottet Klein - Quando hai 17 anni

Finnegan Oldfield - Bang Gang

Toki Pilioko - Mercenaire

Sadek - Tour de France

Niels Schneider - Diamant noir

Miglior rivelazione femminile

Oulaya Amamra e Déborah Lukumuena - Divines

Paula Beer - Frantz

Lily Rose Depp - La Danseuse

Manal Issa - Peur de rien

Naomi Amarger e Noémie Merlant - Le Ciel attendra

Raph - Ma Loute

Miglior opera prima

Apnée - Jean-Christophe Meurisse

Diamant noir - Arthur Harari

Divines - Houda Benyamina

Gorge cœur ventre - Maud Alpi

La Danseuse - Stéphanie di Giusto

Mercenaire - Sacha Wolff

Miglior film francofono

Belgica - Felix van Groeningen (Belgio/Francia)

La ragazza senza nome - Luc e Jean-Pierre Dardenne (Belgio/Francia)

Hedi - Mohammed Ben Attia (Tunisia/Belgio)

E’ solo la fine del mondo - Xavier Dolan (Canada/Francia)

Mimosas - Oliver Laxe (Spagna/Francia/Marocco/Qatar)

Les Premiers, les Derniers - Bouli Lanners (Belgio/Francia)

Miglior film d’animazione

La Jeune Fille sans mains - Sébastien Laudenbach

Le stagioni di Louise - Jean-François Languionie

La mia vita di zucchina - Claude Barras

Tout en haut du monde - Rémi Chayé

La tartaruga rossa - Michael Dudok de Wit

Miglior documentario

Le Bois dont les rêves sont faits - Claire Simon

Dernières nouvelles du cosmos - Julie Bertuccelli

Merci Patron! - François Ruffin

La Sociologue et l’ourson - Etienne Chaillou e Mathias Théry

Swagger - Olivier Babinet

Voyage à travers le cinéma français - Bertrand Tavernier

Miglior musica

Sophie Hunger - La mia vita di zucchina

Ibrahim Maalouf - Dans les forêts de Sibérie

Laurent Perez del Mar - La tartaruga rossa

ROB - Planétarium

Philippe Rombi - Frantz

Gabriel Yared – E’ solo la fine del mondo

(Tradotto dal francese)