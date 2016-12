Maria Blom dirigerà Monky, nuovo film in CGI

di Jorn Rossing Jensen

16/12/2016 - "Sarà un piacere per tutta la famiglia", ha detto la regista del film, il cui il personaggio principale - una scimmia animata di mezzo metro - sarà aggiunto dopo le scene in live action

"Con Monky voglio invitare il pubblico cinematografico ad un viaggio ricco, divertente, mozzafiato ed emozionante, che porterà sia lacrime che risate. Dovrebbe essere un piacere per tutta la famiglia. E vi garantisco che dopo aver visto questo film, tutti vorranno avere un Monky a casa", ha detto la regista svedese Maria Blom.

La Blom ha iniziato le riprese per il suo quinto film, Monky, a Göteborg - senza il suo personaggio principale: una scimmia animata in CGI di mezzo metro, con più caratteristiche umane della maggior parte dei gibboni, che sarà aggiunta dopo che il cast avrà girato le proprie scene.

Sceneggiato da Anders Weidemann, Monky racconta la vita di una famiglia normale con un membro speciale: padre (Johan Petersson), madre (Frida Hallgren), figlio (Julius Jimenez Hugoson). Il cast comprende anche Shebly Niavarani e Matilda Forss Lindström.

"Nel film, Monky è presente tutto il tempo. Non voglio rivelare troppo, ma si potrebbe dire che Monky trascini la famiglia e il villaggio in un viaggio mentale", ha detto la Blom alla stampa locale, aggiungendo: "Mi piace il lieto fine. In passato ho fatto alcuni finali non così lieti, ma non pensavo che fosse divertente".

L'opera prima della Blom, Dalecarlians (2004) - in origine scritta e messa in scena dallo svedese Dalateatern, che lei ha adattato per il grande schermo - ha venduto più di 800.000 biglietti in Svezia e ha ricevuto tre Guldbagge, premio cinematografico nazionale, tra cui Miglior Film e Miglior Sceneggiatura.

Il suo nuovo film per famiglie da €4,1 milioni è prodotto dallo svedese Patrik Ryborn per la Unlimited Stories di Stoccolma, con il centro regionale cinematografico svedese, FilmVäst, il canale svedese SVT, Chimney Group e Nuovago Capital. Nordisk Film Distribution si occuperà della distribuzione locale a Natale 2017.

(Tradotto dall'inglese)