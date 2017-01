Karra Elejalde presenta Que baje Dios y lo vea

di Alfonso Rivera

03/01/2017 - L'attore basco, candidato nuovamente al Goya per la sua interpretazione in 100 metros, ha appena finito di girare la commedia, diretta dall'esordiente nel lungometraggio Curro Velázquez

Tra Ciudad Rodrigo, vicino Salamanca, Madrid, Alcalá de Henares, Pastrana, El Escorial, Gózquez, Viso del Marqués e Roma hanno avuto luogo le riprese di Que baje Dios y lo vea, commedia scritta e diretta da Curro Velázquez che ha come protagonista un attore che ha quasi il dono dell'ubiquità - come l'onnipotente - e come Luis Tosar, José Coronado e Antonio de la Torre: Karra Elejalde. Da quando Ocho apellidos vascos lo ha ricollocato in prima linea con i grandi comici, posto che gli apparteneva, l'interprete basco è infaticabile: è candidato al Goya al miglior attore non protagonista per il suo ruolo in 100 metros, dove torna a lavorare, dopo la saga di cui sopra, con Dani Rovira, presentatore della cerimonia di premiazione di gala della Academia de cine español (per saperne di più).

Al fianco di Elejalde nel cast di Que baje Dios y lo vea Alain Hernández (Palmeras en la nieve), Juan Manuel Montilla “El Langui” (Goya per El truco del manco), Macarena García (Goya per Blancanieves), Tito Valverde, Joel Bosqued, Paco Rueda, Txema Blasco, Paco Sagarzazu e Joaquín Núñez.

La trama ci porta in un monastero in fallimento, la cui unica possibilità di sopravvivenza è che i suoi monaci vincano la "Champion Clerum", torneo di calcio continentale, a cui partecipano solo gli ecclesiastici. Ma c'è un piccolo ostacolo da superare: in questa congregazione nessuno gioca a calcio e la squadra partecipante improvvisata avrà bisogno di un aiuto divino per riuscire a tenersi la sua santa casa.

Que baje Dios y lo vea, con un budget di 3,5 milioni di euro, è prodotto da Juan Gordon, di Morena Films (El olivo, Cien años de perdón), Uno Equis Dios - questo era il titolo iniziale - A.I.E. e Turanga Films. Beneficia inoltre della partecipazione della Televisión Española e sarà distribuito da DeAplaneta.

