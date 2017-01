Xabi Molia gira Comme des rois

di Fabien Lemercier

02/01/2017 - Il regista riunisce nel cast Kad Merad, Kacey Mottet-Klein e Sylvie Testud. Un film guidato da Moteur S’il Vous Plaît e Fin Août Production

Primo ciak oggi per Comme des rois, terzo lungometraggio di Xabi Molia dopo 8 fois debout (selezionato a San Sebastian nel 2009 nella sezione Nuovi registi) e Les Conquérants (2013). Nel cast di questa commedia sociale figurano Kad Merad (César 2007 del miglior ruolo secondario per Je vais bien, ne t'en fais pas, protagonista di Giù al Nord, Supercondriaco e Superstar, apprezzato anche nella serie Baron noir e che vedremo il prossimo settembre nelle sale in La Mélodie), lo svizzero Kacey Mottet-Klein (nominato al César 2013 della miglior promessa per Sister, visto in Keeper e Quando hai 17 anni) e Sylvie Testud (César 2004 della miglior attrice per Stupeur et tremblements e nominata nel 2009 per Sagan, nelle sale il 19 aprile prossimo in Le Jour J).

Scritta dal regista e da Frédéric Chansel, la sceneggiatura è centrata su un uomo che, per evitare di essere espulso dal suo appartamento, ha più che mai bisogno di suo figlio per far funzionare la sua piccola impresa di truffe porta a porta. Ma il figlio, dal canto suo, sogna nel suo intimo un’altra vita, lontano dagli imbrogli del padre.

Prodotto da Christie Molia per Moteur S’il Vous Plaît (che ha prodotto tutti i lungometraggi di Xabi Molia) e da Fin Août Production (Philippe Lioret e Marielle Duigou), Comme des rois è coprodotto da Rouge International e da France 3 Cinéma. Pre-acquistato da OCS, il film sarà girato in sette settimane con Martin de Chabaneix alla direzione della fotografia. La distribuzione in Francia è affidata a Haut et Court.

Ricordiamo che Moteur S’il Vous Plaît ha prodotto tutti i lungometraggi di Xabi Molia e anche Paris pieds nus del duo Fiona Gordon-Dominique Abel (esce in Francia l’8 marzo 2017).

