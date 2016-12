Eurimages sostiene 13 co-produzioni

di Cineuropa

19/12/2016 - I nuovi film di Roy Andersson, Ulrich Seidl, Matteo Garrone e Deniz Gamze Ergüven, tra i progetti finanziati

Al suo 145° incontro tenutosi dal 12 al 15 dicembre 2016 a Cracovia, il Consiglio d'Amministrazione del Fondo Eurimages del Consiglio d'Europa ha deciso di supportare 11 progetti di finzione, 1 documentario e 1 progetto d'animazione per un totale di €3,843,000.

I progetti selezionati:

Wicked Games - Ulrich Seidl (Austria/Germania/Francia)

Duelles - Olivier Masset-Depasse (Belgio/Francia)

Pinocchio - Matteo Garrone (Italia/Francia)

Memorias del calabozo - Álvaro Brechner (Spagna/Francia/Argentina/Uruguay)

Where are you, João Gilberto? - Georges Gachot (Svizzera/Germania/Francia) (documentario)

About Endlessness - Roy Andersson (Svezia/Germania/Francia/Norvegia)

La Traversée - Florence Miailhe (Francia/Germania/Repubblica Ceca) (animazione)

La vita ti arriva addosso - Paolo Sassanelli (Italia/Islanda)

Wild Witch - Kaspar Munk (Danimarca/Ungheria/Norvegia)

Kings - Deniz Gamze Ergüven (Francia/Belgio)

Virgins - Keren Ben Rafael (Francia/Israele/Belgio)

The Cellar - Igor Voloshin (Slovacchia/Russia/Repubblica Ceca)

Lady Winsley - Hiner Saleem (Francia/Turchia/Belgio)

Nell'ambito del Programma di Sostegno alla Distribuzione, (Sostegno al marketing e ai costi di pubblicità), il Consiglio ha deciso di supportare 14 film presentati da 7 distributori, per un totale di €126,746.

