La sezione Bright Future dell'IFFR svela 24 titoli

L'International Film Festival Rotterdam (IFFR) ha annunciato i 24 titoli selezionati per la sua sezione Bright Future, dedicata ai talenti registici emergenti. L'elenco comprende sei anteprime mondiali ed europee e altre 18 pellicole che sono già state viste ad altri eventi negli ultimi mesi.

La maggior parte dei titoli è stata co-prodotta all'interno del mercato CineMart o co-finanziata dal Fondo Hubert Bals dell'IFFR in un chiaro esempio di proficue collaborazioni creative sostenute dal lato professionale e internazionale del festival.

La Competizione Hivos Tiger, la competizione di punta dell'IFFR, fa parte della sezione Bright Future. I registi esordienti che non sono stati selezionati per la Competizione Hivos Tiger e i cui film avranno le loro anteprime mondiali o internazionali all'IFFR 2017 possono vincere un Premio Bright Future. La selezione completa, così come i film in concorso, saranno svelati all'inizio di gennaio. L'IFFR 2017 si terrà dal 25 gennaio al 5 febbraio.

Anteprime Bright Future

A Brief Excursion - Igor Bezinović (Croazia)

Burning Birds - Sanjeewa Pushpakumara (Sri Lanka/Francia) (Supportato dall'HBF)

Elon Doesn't Believe in Death - Ricardo Alves Jr. (Brasile) (Supportato dall'HBF)

Strange But True - Michel Lipkes (Messico) (Supportato dall'HBF, CineMart 2013)

The War of Bumpkins - Davide Barletti e Lorenzo Conte (Italia)

Altri titoli Bright Future



All the Cities of the North - Dane Komljen (Serbia/Bosnia ed Erzegovina/Montenegro) (Supportato dall'HBF)

Before the Rooster Crows - Arí Maniel Cruz (Porto Rico)

By the Time It Gets Dark - Anocha Suwichakornpong (Tailandia/Paesi Bassi/Francia/Qatar) (Supportato dall'HBF, CineMart 2010)

A Decent Woman - Lukas Valenta Rinner (Argentina/Corea del Sud/Austria)

The Eremites - Ronny Trocker (Germania)

El futuro perfecto - Nele Wohlatz (Argentina)

Kékszakállú - Gastón Solnicki (Argentina) (Supportato dall'HBF)

The Last Family - Jan P. Matuszyński (Polonia)

The Last of Us - Ala Eddine Slim (Tunisia) (Supportato dall'HBF)

The Levelling - Hope Dickson Leach (Regno Unito)

Mimosas - Oliver Laxe (Marocco/Spagna/Francia/Qatar)

Prevenge - Alice Lowe (Regno Unito)

Solo, Solitude - Yosep Anggi Noen (Indonesia) (Supportato dall'HBF)

The Summer Is Gone - Zhang Dalei (Cina)

I Tempi Felici Verranno Presto - Alessandro Comodin (Italia) (CineMart 2014)

Wùlu - Daouda Coulibaly (Francia/Senegal)

X500 - Juan Andrés Arango (Canada/Colombia/Messico)

