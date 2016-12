A Canção de Lisboa è il film portoghese più visto nel 2016

di Vitor Pinto

19/12/2016 - Un totale di 25 lungometraggi locali ha raggiunto gli schermi negli ultimi 12 mesi. Di questi, solo tre hanno raccolto più di 20.000 presenze

A due settimane dalla fine dell'anno, è già possibile dare uno sguardo ai dati provvisori del box office 2016 resi noti dall’organismo cinematografico portoghese, l’ICA, che analizza le performance dei film sia locali che internazionali nel corso degli ultimi 12 mesi.

La classifica generale di tutti i titoli distribuiti è, come negli anni precedenti, dominata da titoli americani, con The Secret Life of Pets di Chris Renaud e Yarrow Cheney al primo posto con un totale di 603.009 presenze (2.978.393 € di incasso).

La prima produzione europea si trova al 18° posto della classifica generale, e il film europeo con il maggior numero di presenze del 2016 è anche il maggior successo portoghese dell’anno. Uscita a luglio, la terza parte di Pedro Varela della trilogia New Classics, A Canção de Lisboa , ha attirato 187.341 spettatori e ha incassato 943.708 €. La cifra è tuttavia di gran lunga inferiore a quella raggiunta dal primo capitolo della trilogia – The Courtyard of the Ballads di Leonel Vieira – che ha registrato 607.776 presenze e ha incassato 3.098.818 € nel 2015.

Un totale di 25 nuovi titoli portoghesi è approdato nei cinema locali nel 2016: 14 lungometraggi di finzione e 11 documentari. Dopo A Canção de Lisboa, la classifica delle uscite portoghesi mette al secondo posto un'altra commedia: O Amor é Lindo... Porque Sim! di Vicente Alves do Ó, partito come progetto della scuola con sede a Lisbona APFACT e poi cresciuto fino a conquistare quasi 32.000 spettatori e a incassare quasi 149.000 €.

Sia A Canção de Lisboa che O Amor é Lindo... Porque Sim! sono stati prodotti senza supporto pubblico con raffinate strategie di marketing dirette al grande pubblico, e sono stati proiettati nei grandi multiplex del paese.

Una delle produzioni portoghesi più attese dell’anno, Letters From War di Ivo M Ferreira è uscito in sala a settembre – beneficiando di un buon passaparola post Berlinale – e ha attirato quasi 22.000 spettatori.

Tutti gli altri titoli della Top 10 delle uscite portoghesi hanno registrato meno di 12.000 ingressi: la commedia di Luis Galvão Teles Refrigerantes e Canções de Amor (11.811 spettatori - €56.900), il film d’esordio di Patrícia Sequeira Game of Checkers (6.973 spettatori - €31.537), l’opera prima di Nuno Rocha Mother Knows Better, che ha avuto la sua première due settimane fa e da cui si attendono numeri maggiori di quelli raggiunti finora (4.812 spettatori - €21.431), il canto del cigno di Fonseca e Costa Axilas (4.651 spettatori - €18.276), The Ornithologist di João Pedro Rodrigues (4.057 spettatori - €18.386), Grey and Black di Luís Filipe Rocha (2.310 spettatori - €7.453) e John From di João Nicolau (1.715 spettatori - €6.585).

Alcuni titoli la cui uscita era inizialmente prevista nell'ultimo trimestre del 2016 sono stati rinviati al 2017, come Colo di Teresa Villaverde, che sarà presentato in concorso alla prossima Berlinale, e il titolo premiato a Venezia di Marco Martins Saint George , che uscirà nelle sale nel mese di marzo. Altri titoli in cantiere includono Al Berto di Alves do Ó (attualmente in post-produzione - leggi l’articolo) e Zeus di Paulo Filipe Monteiro, che uscirà a gennaio 2017.

(Tradotto dall'inglese)