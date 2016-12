Mother Knows Better ritorna al futuro

di Vitor Pinto

21/12/2016 - L'opera prima di Nuno Rocha è incentrata su un pranzo in famiglia che viene stravolto quando la padrona di casa esplora realtà parallele, mescolando passato e presente

Una riunione di famiglia si trasforma in un gran caos: la premessa non è particolarmente originale ma, una volta sviluppata, ispira una vasta gamma di possibilità, dalla scoperta di segreti imbarazzanti alle situazioni più esilaranti e anormali. Mother Knows Better del regista portoghese Nuno Rocha è uno di quei film in cui una famiglia finisce per riconciliare il presente con il passato intorno al tavolo, fondendo il trauma con la gioia in dosi uguali. Nel debutto di Rochas, però, quest'ambiente familiare è avvolto nella fantasia poiché la protagonista - una padrona di casa interpretata da Maria João Abreu - inizia improvvisamente ad avere una strana sensazione che le permette di esplorare mondi paralleli mescolando tempo e spazio, cambiando le sue scelte e gettando così una normale festa di compleanno nel caos.

Anni fa, la produttrice Pandora da Cunha Telles (Ukbar Filmes) commissionò dei progetti commedia ad un gruppo di sceneggiatori. L'idea era di costruire un serbatoio di storie che potevano essere portate sul grande schermo, puntando a un vasto pubblico (qualunque cosa significhi in un mercato piccolo come quello portoghese). Mother Knows Better era uno di quei progetti, sceneggiato da Roberto Pereira (che ha curato diverse sceneggiature per la televisione e Virados do Avesso di Edgar Pêra) e dal regista stesso. Rocha - meglio noto per il suo lavoro nella pubblicità e per i suoi cortometraggi Vicky and Sam e 3x3 - ci offre una commedia apertamente mainstream che, a differenza di altre commedie portoghesi uscite in questi ultimi anni, riesce a divertire senza scadere in gag volgari o insultare l'intelligenza del pubblico. Girato in solo tre settimane, il film sembra inoltre influenzato da film fantasy anni '80 come Ritorno Al Futuro e Peggy Sue Si È Sposata, come una sorta di tributo generazionale a questo tipo di film fantasy americano per famiglie, che ha segnato l'infanzia di chi ora è sulla quarantina.

Mother Knows Better riunisce un cast ispirato intorno al tavolo, tra cui, oltre alla Abreu, l'attrice veterana Manuela Maria (in una splendida interpretazione che unisce dramma e commedia, con il suo personaggio affetto da Alzheimer), il compianto Carlos Santos, Dalila Carmo e Manuel Cavaco, tra gli altri. È nelle scene dei flashback però che il cast offre le sue battute e sequenze migliori. L'attrice emergente Joana Pais de Brito si distingue come madre del personaggio della Abreu - una donna affettuosa ma piuttosto autoritaria che ha chiaramente ricevuto un'educazione cattolica conservatrice in un Paese dittatoriale. Per quanto possa essere farsesca e stereotipata, è facile identificarsi con lei, e la sua interpretazione è commovente ed esilarante. Al suo fianco, in un gioco molto fluido di ping pong, Filipe Vargas (visto all'inizio di quest'anno in John From ) interpreta la caricatura di un padre ossessionato dal calcio, mentre la figlia maggiore ribelle, interpretata da Filipa Areosa, cerca di far accettare la sua ultima fiamma dalla famiglia finché non sposa l'uomo che, anni più tardi, (sarà interpretata sempre dalla Abreu) ​​rifiuterà inaspettatamente durante la riunione di famiglia.

Il lato fantasy della trama richiedeva l'uso di alcuni effetti speciali in alcune delle scene, che si è rivelato convincente per un film a basso budget.

Mother Knows Better è l'ultimo film portoghese del 2016 - un anno in cui un totale di 35 lungometraggi (14 film di finzione e 11 documentari) ha raggiunto gli schermi portoghesi e solo uno, A Canção de Lisboa di Pedro Varela, ha superato i 185.000 biglietti. I restanti 34 hanno totalizzato meno di 32.000 presenze ciascuno.

(Tradotto dall'inglese)