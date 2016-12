Il regista norvegese Arild Andresen presenta Handle with Care

di Jorn Rossing Jensen

30/12/2016 - Dopo due premiati film norvegesi, Andresen lavora con i Paesi Bassi e la Danimarca per il suo terzo lavoro, in Colombia

Il regista norvegese Arild Andresen che, con un background di spot pubblicitari - più di 1.000 per la norvegese Moland Film Company - si è cimentato con i film e le fiction TV, sta attualmente lavorando al suo terzo film, Handle with Care, che uscirà nei Paesi Bassi nei primi mesi del 2017.

Mentre i suoi due film precedenti The Liverpool Goalie (2010) e The Orheim Company (2012), erano produzioni norvegesi, Handle with Care è un progetto norvegese-olandese-danese, che uscirà nei Paesi Bassi a inizio 2017.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Scritto da Hilde Susan Jægtnes, Jorge Camacho e Andresen, il film è interpretato dall'attore norvegese Kristoffer Joner nei panni di un operaio del petrolio offshore, Kjetil, che dopo la morte della moglie ha difficoltà a relazionarsi con il loro figlio adottivo, Daniel.

Per conoscere più a fondo il passato del ragazzo, riporta Daniel in Colombia per incontrare sua madre biologica. A poco a poco Daniel si abitua alla vita in Colombia, e improvvisamente Kjetil deve fare una scelta che potrebbe cambiare la loro vita.

Con un cast che comprende Patricia Castañeda, Kristoffer Bech, Ellen Dorit Pedersen, Vivi Fernandez, Marlon Moreno e Amalia Santamasia, Handle with Care è prodotto da Hans-Jørgen Osnes e Birgitte Skov per la Motlys di Oslo, con l'olandese The Film Kitchen, la danese SF Film Production, e il canale televisivo olandese VPRO. La parigina Films Distribution si occupa delle vendite internazionali, mentre Norsk Film Distribusjon distribuirà il film in Norvegia.

Dopo un paio di cortometraggi e la serie TV The Boys (2006), primo candidato norvegese agli Emmy, Andresen ha realizzato il suo primo lungometraggio, la commedia giovanile The Liverpool Goalie (2010), presentata alla Berlinale, dove ha vinto l'Orso di Cristallo al Miglior Film (nella sezione 14+), vincendo anche i primi premi a Buster - Copenaghen, Montreal, Cinequest - San Jose, Lucas - Francoforte, Marburg, BUFF - Malmö, e Zlín - Repubblica Ceca.

The Orheim Company (2012), suo secondo lungometraggio, ha concluso la trilogia sul personaggio dell'autore norvegese Tore Renberg Jarle Klepp, ispirato dal suo collega Terje Kristiansen (The Man Who Loved Yngve nel 2008, I Travel Alone nel 2011). Tra gli altri, il film ha ricevuto il Dragon Award al Miglior Film Nordico al Göteborg International Film Festival in Svezia.

(Tradotto dall'inglese)