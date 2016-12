di Camillo De Marco

20/12/2016 - Il nuovo film del pluripremiato regista ceco Jan Hrebejk è l'evento speciale di apertura della rassegna che si svolge dal 20 al 29 gennaio

Ispirato a una storia vera, e in uscita nelle sale italiane nel 2017 distribuito da Satine Film The Teacher è l'evento speciale di apertura del 28. Trieste Film Festival , in programma dal 20 al 29 gennaio.

Già applaudito a Karlovy Vary (dove la protagonista Zuzana Mauréry ha conquistato il premio come migliore attrice), il nuovo film del pluripremiato regista ceco Jan Hrebejk - candidato all'Oscar per il miglior film straniero nel 2000 con Divided We Fall - è un apologo venato di umorismo grottesco ambientato a Bratislava, nella Cecoslovacchia del 1983.