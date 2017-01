La La Land trionfa ai Golden Globe

di Naman Ramachandran

09/01/2017 - Elle vince come miglior film straniero, Isabelle Huppert come miglior attrice

La La Land di Damien Chazelle (USA) è stato il grande vincitore ai Golden Globe 2017, vincendo ben sette delle ambite sfere, trionfando in ogni singola categoria in cui era nominato. Il film ha vinto come Miglior Film - Musical o Commedia, Miglior Interpretazione di un Attore in un Film - Musical o Commedia per Ryan Gosling, Miglior Interpretazione di un'Attrice in un Film - Musical o Commedia per Emma Stone, Miglior Regia - Film per Chazelle, Miglior Colonna Sonora Originale - Film per Justin Hurwitz, Miglior Canzone Originale - Film per ‘City of Stars’ di Hurwitz, e Miglior Sceneggiatura per Chazelle.

L'Europa si è unita alla festa con Elle di Paul Verhoeven (Francia/Germania/Belgio) che ha vinto come Miglior Film - Lingua Straniera e con Isabelle Huppert che ha vinto per la Miglior Interpretazione di un'Attrice in un Film - Dramma per lo stesso film. L'attore inglese Aaron Taylor-Johnson ha vinto per la Miglior Interpretazione di un Attore Non Protagonista in un Film per Animali Notturni di Tom Ford (USA/Regno Unito).

Moonlight di Barry Jenkins (USA) ha vinto come Miglior Film - Dramma e Casey Affleck ha vinto per la Miglior Interpretazione di un Attore in un Film - Dramma per Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan.

La lista completa dei vincitori:

Miglior Film, Dramma

Moonlight – Barry Jenkins

Miglior Film, Commedia/Musical

La La Land – Damien Chazelle

Miglior Regia

Damien Chazelle - La La Land

Miglior Attore, Dramma

Casey Affleck - Manchester By The Sea

Miglior Attrice, Dramma

Isabelle Huppert – Elle (Francia/Germania/Belgio)

Miglior Attore, Commedia/Musical

Ryan Gosling - La La Land

Miglior Attrice, Commedia/Musical

Emma Stone - La La Land

Miglior Sceneggiatura

Damien Chazelle - La La Land

Miglior Attrice Non Protagonista

Viola Davis – Barriere

Miglior Attore Non Protagonista

Aaron Taylor-Johnson - Animali Notturni (USA/Regno Unito)

Miglior Colonna Sonora Originale

La La Land - Justin Hurwitz

Miglior Canzone Originale - Film

‘City Of Stars’ - La La Land

Miglior Film d'Animazione

Zootropolis - Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush

Miglior Film Straniero

Elle - Paul Verhoeven

