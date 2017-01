L'IFFR annuncia la line-up della Hivos Tiger Competition

di Vitor Pinto

09/01/2017 - La prossima edizione dell'evento avrà luogo il 25 gennaio, e otto nuovi titoli saranno in competizione per il premio in denaro di €40.000

L'International Film Festival Rotterdam (IFFR) ha svelato gli otto titoli che formeranno la line-up della Hivos Tiger Competition 2017 - una serie di film provenienti da diversi territori europei, tra cui Paesi Bassi, Spagna e Bulgaria, che sono per lo più coinvolti come partner di co-produzione.

Tra le otto pellicole troviamo le anteprime mondiali di film di registi emergenti, come Rey del regista cileno-statunitense Niles Atallah, Demonios tus ojos dello spagnolo Pedro Aguilera e The Burglar dell'israeliana Hagar Ben-Asher, nonché le opere prime dell'indiano Sanal Kumar Sasidharan, del regista americano-coreano kogonada e del regista olandese Daan Bakker.

Secondo il direttore dell'IFFR Bero Beyer, la Hivos Tiger Competition di quest'anno "presenta registi audaci e incisivi che non evitano l'uso di altri mezzi di comunicazione, strutture narrative alternative e temi provocatori e importanti. I candidati e le loro opere meritano un riconoscimento internazionale per la loro arte".

Fondata nel 1995, la competizione è dedicata ai registi emergenti. Il premio principale comprende una ricompensa in denaro di €40.000, mentre il festival assegnerà anche un Premio Speciale della Giuria del valore di €10.000 per i risultati artistici di un film proiettato in concorso.

La giuria di quest'anno comprenderà Newsha Tavakolian, Diana Bustamante Escobar, Fien Troch, Michael Almereyda e Amir Mohammed.

Il 46° IFFR si terrà dal 25 gennaio al 5 febbraio.

Di seguito l'elenco dei titoli in concorso:

Demonios tus ojos - Pedro Aguilera (Spagna/Colombia)

Light Thereafter - Konstantin Bojanov (Bulgaria/Belgio)

Quality Time - Daan Bakker (Paesi Bassi/Norvegia)

Rey - Niles Atallah (Cile/Francia/Paesi Bassi/Germania/Qatar)

The Burglar - Hagar Ben-Asher (Israele)

Arábia - Affonso Uchoa/João Dumans (Brasile)

Columbus - kogonada (USA)

Sexy Durga - Sanal Kumar Sasidharan (India)



(Tradotto dall'inglese)