Accordo Sky-produttori indipendenti: nasce Vision Distribution

di Camillo De Marco

09/01/2017 - Intesa tra la piattaforma pay e cinque tra le principali società indipendenti italiane: Cattleya, Indiana, Lucisano MG, Palomar, Wildside. Nicola Maccanico nominato ad

Nicola Maccanico è l’amministratore delegato di Vision Distribution, società di distribuzione cinematografica frutto dell’accordo tra Sky Italia e le società di produzione indipendenti Cattleya, Indiana, Lucisano Media Group, Palomar e Wildside, la cui imminente costituzione era stata annunciata ad agosto scorso.

Il presidente della società sarà Andrea Scrosati, executive vice president programming di Sky Italia. Del consiglio d’amministrazione fanno parte anche Margherita Amedei, Luisa Borella, Carlo Degli Esposti, Mario Gianani, Benedetto Habib, Domenico Labianca, Fedrica Lucisano, Luca Sanfilippo e Riccardo Tozzi.

“Questa nuova realtà nasce per sostenere e stimolare il cinema italiano, attraverso un modello innovativo, aperto e partecipativo”, ha spiegato l’ad Maccanico, sottolineando come sia la prima volta che “un gruppo che opera nel settore dei media (con un’offerta di contenuti audiovisivi pay e free) e alcuni importanti produttori indipendenti italiani uniscono le loro forze per offrire al mercato nuove opportunità, con la possibilità di tentare strade diverse sia sul piano dei modelli distributivi, che su quello dei contenuti e del linguaggio, arricchendo l’offerta cinematografica a tutto vantaggio del pubblico e dei consumatori”.