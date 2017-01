La co-produzione euro-africana The Wound apre il Panorama di Berlino

di Bénédicte Prot

09/01/2017 - Le prime 11 selezioni della seconda sezione principale dell'evento berlinese sono state svelate; quest'anno, primo piano sui "mondi neri" e l'Europa

I primi undici titoli selezionati per la sezione Panorama del 67° Festival di Berlino (9-19 febbraio) sono stati annunciati. In tutto, la seconda sezione principale della manifestazione, dopo la competizione degli Orsi, ospiterà una cinquantina di opere, tra film di finzione e documentari, come sempre con parola d'ordine la diversità (formale e tematica).

Quest'anno l'attenzione si concentra su due temi: "i mondi neri", dall'Africa al Nord e Sud America, e "Europa Europa", vale a dire la caduta delle forze progressiste in questo periodo di declino o addirittura di regressione.

Il film che aprirà la sezione principale Panorama è la co-produzione euro-africana The Wound del sudafricano John Trengove, che affronta la costruzione dell'identità maschile (tema ricorrente in questa sezione, anno dopo anno) tra tradizioni tribali e modernità urbana.

Notiamo il numero significativo di co-produzioni francesi tra gli undici titoli annunciati, nonché la partecipazione di Paesi raramente rappresentati nei festival, in particolare il Kirghizistan e il Bhutan.

Panorama (primi film selezionati)

The Wound - John Trengove (Sud Africa/Germania/Paesi Bassi/Francia)

I Am Not Your Negro - Raoul Peck (Francia/USA/Belgio/Svizzera)

Vazante - Daniela Thomas (Brasile/Portogallo)

Política, manual de instrucciones - Fernando León de Aranoa (Spagna)

Untitled - Michael Glawogger, Monika Willi (Austria/Germania)

Pendular - Julia Murat (Brasile/Argentina/Francia)

Combat au bout de la nuit - Sylvain L’Espérance (Canada)

Casting Jon Benet - Kitty Green (USA)

Honeygiver Among the Dogs - Dechen Roder (Bhutan)

Centaur - Aktan Arym Kubat (Kirghizistan/Francia/Germania/Paesi Bassi)

Ri Chang Dui Hua - Hui-chen Huang (Taiwan)

(Tradotto dal francese)