Frequentazione a +8,9% nel 2016: il miglior risultato in Europa

di Jorn Rossing Jensen

09/01/2017 - Per la prima volta dal 1975, i film norvegesi rappresentano il 23,9% del mercato, con tre titoli locali in testa alla classifica

Con 13.119.180 ingressi al cinema nel 2016 – +8,9% rispetto all’anno precedente, con una crescita dell’11,4% di fatturato al botteghino – la Norvegia ha raggiunto il suo miglior risultato dal 1983, e la più alta percentuale di crescita in Europa.

Con la vendita di 3.132.678 biglietti, le produzioni norvegesi hanno rappresentato il 23,9% del mercato – l’ultima volta che è capitato era quarant’anni fa, quando il regista norvegese Ivo Caprino lanciò The Pinchcliffe Grand Prix (1975), che superò il record di 5,5 milioni di biglietti, in un paese con cinque milioni di abitanti.

“E’ anche raro che tre titoli norvegesi occupino i primi tre posti della top ten”, ha spiegato Guttorm Petterson, amministratore delegato dell’associazione di cinema norvegesi Film & Kino. Il performer più forte è stato The King’s Choice del regista norvegese Erik Poppe, che è tra i nove film in shortlist per la nomination all’Oscar del miglior film in lingua straniera.

“L’afflusso di visitatori alle sale cinematografiche sembra continuare, e il 2017 pare destinato a diventare un anno di successi, in particolare con diversi film locali per famiglie in cantiere”, conclude Petterson. Il primo di questi, In the Forest of Huckybucky del regista norvegese Rasmus A Sivertsen, ha registrato 223.087 entrate nella sua prima settimana dal 25 dicembre.

Di seguito, la top ten dei film in Norvegia nel 2016: The King’s Choice (713.276 entrate), Santa Swap - Merry Christmas Mr Andersen (496.760 entrate), Børning 2: On Ice (438.137 entrate), Me Before You (407.747 entrate), Ice Age 5 (383.509 entrate), Deadpool (312.970 entrate), Rogue One - A Star Wars Story (312.344 entrate), Bridget Jones’ Baby (299.251 entrate), Suicide Squad (296.065 entrate), The Secret Life of Pets (291.385 entrate).

Nel 2016, Louder Than Bombs di Joachim Trier è diventato il primo film norvegese a ricevere il Nordic Council Film Prize, il più grande e prestigioso premio dei paesi nordici. Crescono inoltre le esportazioni di film: le più recenti statistiche sulle vendite internazionali del cinema norvegese, risalenti al 2014, mostrano un record di incassi di €7,9 milioni, +21% rispetto al 2012, secondo i dati del Norwegian Film Institute.

(Tradotto dall'inglese)