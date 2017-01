Django: un’opera prima francese dà il via a Berlino

di Bénédicte Prot

09/01/2017 - Étienne Comar aprirà il grande appuntamento di febbraio con il suo primo lungometraggio, sul celebre jazzman manouche Django Reinhardt

Il 67° Festival di Berlino (9-19 febbraio 2017) si aprirà al ritmo trascinante delle composizioni dell’inventore del jazz manouche, Django Reinhardt, al centro del primo lungometraggio da regista del francese Étienne Comar, Django.

Questo titolo biografico co-sceneggiato da Comar con Alexis Salatko e prodotto da Fidélité, Arches Films e Pathé, rievocherà in particolare la fuga del jazzman da Parigi nel 1943, dove i nazisti perseguitavano anche la comunità dei Sinti/manouche. Il ruolo principale di Django è affidato a Reda Kateb, accompagnato da Cécile de France, Alex Brendemühl e Ulrich Brandhoff. Come sceneggiatore e produttore, Comar ha lavorato a film come Uomini di Dio e il recente Mon roi .

Per il direttore del festival berlinese, Dieter Kosslick, “Django Reinhardt è uno dei più grandi pionieri del jazz europeo e il padre del ‘Gypsy Swing’. Django dipinge in maniera accattivante un capitolo della vita movimentata del musicista. E’ un racconto di sopravvivenza struggente: il pericolo costante, la fuga e le atrocità commesse contro la sua famiglia non gli hanno mai impedito di suonare".

La musica di Reinhardt utilizzata nel film è stata registrata dal gruppo jazz olandese Rosenberg Trio. Le vendite internazionali di Django sono affidate a Pathé International.

