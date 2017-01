Claudio Santamaria e Marco Giallini sul set di Rimetti a noi i nostri debiti

di Vittoria Scarpa

09/01/2017 - Antonio Morabito sta girando a Roma il suo nuovo film, che si immerge nel mondo dei recuperatori di crediti. Una coproduzione con Svizzera, Albania e Polonia

Si svolgeranno sino a fine gennaio, a Roma e dintorni, le sei settimane di riprese del nuovo film di Antonio Morabito, Rimetti a noi i nostri debiti. Protagonista è ancora una volta Claudio Santamaria (star di Lo chiamavano Jeeg Robot e già interprete del film precedente del regista, Il venditore di medicine ) affiancato stavolta da Marco Giallini (visto di recente in Perfetti sconosciuti e reduce dal grande successo della serie tv Rocco Schiavone).

Prodotto da Amedeo Pagani per La Luna, con Marco Belardi per Lotus Production e con Rai Cinema, il film ha come produttore associato Paolo Genovese (Perfetti sconosciuti ) ed è coprodotto dagli svizzeri di Peacock Film, gli albanesi di Ska-Ndal Production e i polacchi di Agresywna Banda. Nel cast, anche Jerzy Stuhr, Flonja Kodheli, Agnieszka Zulewska, Leonardo Nigro, Maddalena Crippa, Giorgio Gobbi, Peppino Mazzotta ed Evita Ciri.

Sceneggiato dal regista con Amedeo Pagani, Rimetti a noi i nostri debiti è la storia di Guido (Santamaria) che tira avanti come può, tra un lavoro saltuario da magazziniere, qualche bicchiere al bar e molti debiti sulle spalle. Quando perde il lavoro e subisce un’aggressione commissionata dai suoi creditori, capisce che l’unico modo per risollevarsi è lavorare per loro, divenendo lui stesso un esattore: lavorerà gratis fino a quando il debito non sarà estinto. Ad occuparsi della formazione di Guido sarà Franco (Giallini), un esperto e affermato recuperatore di crediti. Una coppia singolare, la loro: Franco, estroso e accattivante; Guido, riservato e solitario. Due ruoli destinati a una mutua contaminazione. In poco tempo Guido entrerà in contatto con persone che hanno soldi ma non vogliono pagare e con altre invece offese e umiliate, che hanno già perso tutto. A quel punto Guido non potrà non dare ascolto alla sua coscienza, costringendo Franco a svelare la propria natura.

La direzione della fotografia è affidata a Duccio Cimatti, il montaggio a Francesca Bracci; il film è sostenuto anche dal Mibact - Direzione Generale Cinema e dal fondo Eurimages.