Sophie Fillières pronta a girare La Belle et la belle

di Fabien Lemercier

10/01/2017 - Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud nel cast. Una produzione Christmas in July che sarà venduta da Indie Sales

Riprese a febbraio e marzo a Parigi, Lione e in montagna per La Belle et la belle, sesto lungometraggio di Sophie Fillières dopo Grande Petite (1993), Aïe (fuori concorso a Locarno nel 2000), Gentille (sezione Contemporary World Cinema a Toronto nel 2005), Un chat un chat (Forum della Berlinale 2009) e Arrête ou je continue (Panorama della Berlinale 2014).

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Nel cast di questa nuova opera brillano Sandrine Kiberlain (César 2014 della miglior attrice per 9 mois ferme , nominata nel 1998, 1999, 2010 e 2015; apprezzata l’anno scorso in Quando hai 17 anni e che vedremo il 27 gennaio in Encore heureux e più in là durante l’anno in Fleuve noir), Agathe Bonitzer (nominata al Lumière 2013 della miglior promessa per Une bouteille à la mer , vista in A moi seule e Tout de suite maintenant ; sugli schermi in Francia la settimana prossima in Belle dormant ) e Melvil Poupaud (ammirato negli ultimi anni in Laurence Anyways , Fidelio, l'odyssée d'Alice , Le grand jeu e Victoria ).

Scritta dalla regista, la sceneggiatura vede Margaux, 20 anni, fare la conoscenza di Margaux, 45 anni: tutto le unisce, e si rivelano essere la stessa persona, in due età differenti della loro vita…

Prodotto da Julie Salvador per Christmas in July, La Belle et la belle sarà coprodotto da France 3 Cinéma e Rhône Alpes Cinéma. Pre-acquistato da Canal+ e Ciné+, il film beneficia anche di un anticipo sugli incassi del CNC. Sarà distribuito in Francia nelle sale e in video da Memento Films Distribution e le sue vendite internazionali sono affidate a Indie Sales.

Christmas in July ha al suo attivo, fra gli altri, Vincent n'a pas d'écailles di Thomas Salvador (scoperto nel 2014 a San Sebastian, nella sezione Nuovi Registi), Henri di Yolande Moreau (che aveva chiuso la Quinzaine des réalisateurs cannense 2013) e Pris de court di Emmanuelle Cuau (leggi l'articolo - che avrà la sua prima di mercato questa settimana ai 19mi Rendez-vous del cinema francese organizzati a Parigi da UniFrance e uscirà nelle sale il 3 maggio 2017).

(Tradotto dal francese)