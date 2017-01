Il concorso berlinese si arricchisce di nuovi titoli

di Bénédicte Prot

10/01/2017 - Tra gli ultimi registi selezionati della sezione principale del Festival di Berlino: Volker Schlöndorff, Thomas Arslan, Danny Boyle, Álex de la Iglesia...

Gli organizzatori del 67° Festival di Berlino (9-19 febbraio 2017) hanno annunciato dieci nuove selezioni per la sua sezione principale: sei film che concorreranno per l’Orso d’oro (che si aggiungono ai dieci già annunciati a metà dicembre - leggi l’articolo) e quattro titoli che saranno proiettati fuori concorso. La sezione Berlinale Special si arricchisce inoltre di tre film.

Tra i primi figura il nuovo film del maestro tedesco premiato a Cannes Volker Schlöndorff, Return to Montauk, che riunisce un cast europeo d’eccellenza: Stellan Skarsgård, Nina Hoss (Shooting Star nel 2000, vincitrice dell’Orso d’argento dieci anni fa per Yella ), Susanne Wolff e Niels Arestrup (già nel suo film precedente, Diplomacy - Una notte per salvare Parigi ). L’autore del Tamburo di latta si contenderà l'Orso con il suo connazionale Thomas Arslan. Già in lizza nel 2013 con Gold , il registapresenta stavolta Bright Nights, con Georg Friedrich. L’attore austriaco Josef Hader proporrà invece il suo primo film dietro la macchina da presa: Wilde Maus (sempre con Friedrich tra i suoi interpreti). Da notare tra i pretendenti all'Orso d’oro anche la presenza del coreano Hong Sangsoo con On the Beach at Night Alone e del giapponese Sabu (già in concorso nel 2015) con Mr. Long.

Fuori concorso, il pubblico potrà scoprire titoli interessanti, a partire dal sequel di un film cult: T2 Trainspotting . Danny Boyle sarà in buona compagnia: anche Alex de la Iglesia e Gurinder Chadha (Sognando Beckham ) sono stati invitati coi loro ultimi lavori.

Tre lungometraggi, due di origine tedesca e un film cecoslovacco, sono stati inoltre aggiunti alla selezione Berlinale Special.

Lista dei titoli aggiunti nelle sezioni Concorso e Berlinale Special:

Concorso (nuovi film selezionati)

Return to Montauk - Volker Schlöndorff (Germania/Francia/Irlanda)

Bright Nights - Thomas Arslan (Germania/Norvegia)

Wilde Maus - Josef Hader (Austria)

Joaquim - Marcelo Gomes (Brasile/Portogallo)

On the Beach at Night Alone - Hong Sangsoo (Corea del Sud)

Mr. Long - Sabu (Giappone/Germania/Hong Kong/Cina/Taiwan)

Fuori concorso

T2 Trainspotting - Danny Boyle (Regno Unito)

Viceroy’s House - Gurinder Chadha (India/Regno Unito)

El Bar - Alex de la Iglesia (Spagna)

Logan - James Mangold (Stati Uniti)

Berlinale Special

Bye Bye Germany - Sam Garbarski (Germania/Lussemburgo/Belgio)

In Times of Fading Light - Matti Geschonneck (Germania)

A Prominent Patient - Julius Sevcík (Repubblica Ceca/Slovacchia)

(Tradotto dal francese)