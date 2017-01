Magritte 2017: protagoniste le opere prime

di Aurore Engelen

10/01/2017 - La 7a edizione dei Magritte del cinema belga si terrà il 4 febbraio prossimo e darà ampio spazio ai primi lungometraggi di giovani registi promettenti

L'Accademia André Delvaux ha annunciato le nomination relative ai 22 premi che saranno distribuiti alla 7a cerimonia dei Magritte del cinema, che si terrà il 4 febbraio prossimo. Questa lista di nomination testimonia la formidabile vitalità del giovane cinema belga degli ultimi mesi. Ritroviamo in lizza, ovviamente, due pesi massimi internazionali del cinema belga: Joachim Lafosse e il suo L’Economie du Couple , e Bouli Lanners con Les Premiers les Derniers sono in corsa per tre grandi riconoscimenti: Miglior film, Miglior regista e Miglior sceneggiatura (hanno entrambi già ottenuto i primi due premi rispettivamente per A perdre la raison e Les Géants ). Ma al loro cospetto, a sorpresa, troviamo tre opere prime: Je me tue à le dire di Xavier Seron, Keeper di Guillaume Senez e Parasol di Valéry Rosier. Tre film molto diversi, ma fedeli all’universo dei rispettivi registi, e che alimentano le speranze riposte in loro. Da notare che questi film sono nominati sia in categorie importanti che in numerose categorie tecniche.

Questo ricambio generazionale è più che benvenuto. Piccola ombra, tuttavia, è l’assenza in gara del poco amato La ragazza senza nome dei fratelli Dardenne. Da notare inoltre le nomination per un’altra opera prima promettente, Baden Baden di Rachel Lang (in particolare per la Miglior promessa femminile per Salomé Richard, pre-selezionata per lo stesso titolo ai César).

Anche sul fronte degli attori compaiono volti nuovi. Accanto a qualche certezza e altri habitué (Bouli Lanners, François Damiens, Virginie Efira e Marie Gillain), emergono profili più atipici come Jean-Jacques Rausin (Je me tue à le dire) o Aboubakr Bensaihi (Black ), stupefacenti nei loro primi grandi ruoli al cinema, o ancora Astrid Whettnall, sconvolgente in La Route d'Istanbul .

I pronostici, una volta tanto, saranno particolarmente difficili. Appuntamento il 4 febbraio a Bruxelles.

Le nomination ai 7mi Magritte del cinema:

Miglior film

Je me tue à le dire - Xavier Seron

Keeper - Guillaume Senez

L’Economie du Couple - Joachim Lafosse

Les Premiers les Derniers - Bouli Lanners

Parasol - Valéry Rosier

Miglior opera prima

Je me tue à le dire - Xavier Seron

Keeper - Guillaume Senez

Parasol - Valéry Rosier

Miglior regista

Xavier Seron - Je me tue à le dire

Joachim Lafosse - L’Economie du Couple

Bouli Lanners - Les Premiers les Derniers

Valéry Rosier - Parasol

Miglior film fiammingo

Belgica - Felix van Groeningen

Black - Adil El Arbi, Bilall Fallah

Problemski Hotel - Manu Riche

The Land of the Enlightened - Pieter-Jan De Pue

Miglior film in coproduzione

Appena apro gli occhi – Canto per la libertà - Leyla Bouzid

Eternité - Tran Anh Hung

La tartaruga rossa - Michael Dudok de Wit

Les Cowboys - Thomas Bidegain

Miglior sceneggiatura originale o adattamento

Xavier Seron - Je me tue à le dire

Guillaume Senez, David Lambert - Keeper

Joachim Lafosse - L’Economie du Couple

Bouli Lanners - Les Premiers les Derniers

Miglior attrice

Astrid Whettnall - La Route d'Istanbul

Marie Gillain - Mirage d’Amour

Jo Deseure - Un homme à la mer

Virginie Efira - Victoria

Miglior attore

Aboubakr Bensaihi - Black

Jean-Jacques Rausin - Je me tue à le dire

François Damiens - Les Cowboys

Bouli Lanners - Les Premiers les Derniers

Miglior attrice in un ruolo secondario

Virginie Efira - Elle

Catherine Salée - Keeper

Anne Coesens - La Taularde

Julienne Goeffers - Parasol

Miglior attore in un ruolo secondario

Laurent Capelluto - Je suis un soldat

Sam Louwyck - Keeper

David Murgia - Les Premiers les Derniers

Charlie Dupont - Un petit boulot

Miglior promessa femminile

Ghalia Benali - Appena apro gli occhi – Canto per la libertà

Salomé Richard - Baden Baden

Martha Canga Antonio - Black

Jade e Margaux Soentjens - L’Economie du Couple

Miglior promessa maschile

Lazare Gousseau - Baden Baden

Pierre Olivier - Nous Quatre

Yoann Blanc - Un homme à la mer

Martin Nissen - Welcome Home

Miglior fotografia

Manu Dacosse - Evolution

Benoît Debie - La Danseuse

Jean-Paul De Zaeytijd - Les Premiers les Derniers

Olivier Boonjing - Parasol

(Quest’anno, la categoria “Miglior fotografia” comprende 4 nominati dovuti a ex-aequo)

Miglior suono

Arnaud Calvar, Julien Mizac e Philippe Charbonnel - Je me tue à le dire

Virginie Messiaen e Franco Piscopo - Keeper

Nils Fauth e Peter Soldan - La tartaruga rossa

Miglior scenografia

Véronique Sacrez - Éternité

Florin Dima - Keeper

Paul Rouschop - Les Premiers les Derniers

Migliori costumi

Sandra Campisi - Baden Baden

Nina Caspari - Black

Elise Ancion - Les Premiers les Derniers

Miglior musica originale

Hannes De Maeyer - Black

Catherine Graindorge - Le Chant des Hommes

Cyrille de Haes e Manuel Roland - Parasol

Miglior montaggio

Julie Naas - Je me tue à le dire

Julie Brenta - Keeper

Nicolas Rumpl - Parasol

Miglior cortometraggio d’animazione

Estate - Ronny Trocker

Pornography - Eric Ledune

Totems - Paul Jadoul

Miglior cortometraggio di finzione

A l’arraché - Emmanuelle Nicot

Le Plombier - Méryl Fortunat-Rossi e Xavier Seron

Les Amoureuses - Catherine Cosme

Miglior documentario

En bataille, portrait d’une directrice de prison - Eve Duchemin

Intégration Inch’Allah - Pablo Muñoz Gomez

La Terre Abandonnée - Gilles Laurent

(Tradotto dal francese)