Rendez-vous del cinema francese a Parigi: 48 prime di mercato

11/01/2017 - 480 compratori e 100 giornalisti da 50 paesi per il più grande mercato e press-junket dedicato al cinema francese (dal 12 al 16 gennaio)

Strategicamente organizzati da UniFrance prima della Berlinale, i Rendez-vous del cinema francese a Parigi hanno dimostrato un’efficacia indiscutibile sin dalla loro creazione. La 19a edizione che comincerà domani e si svolgerà fino al 16 gennaio non farà eccezione. In totale, 48 prime di mercato e 76 film proiettati saranno proposti a 480 compratori da tutto il mondo presenti nella capitale francese, e le 42 società francesi di vendite internazionali in azione negozieranno ovviamente anche per gli altri titoli delle loro line-up. L’evento permetterà a 100 giornalisti provenienti da circa 50 paesi di incontrare 130 artisti francesi (cineasti e interpreti) per preparare mediaticamente le uscite delle opere francesi previste quest’anno nei diversi territori. In programma figurano anche l’annuncio del bilancio delle entrate delle produzioni francesi all’estero nel 2016, una tavola rotonda sulle nuove tendenze del cinema indipendente nel mondo, e la consegna del French Cinema Award a Isabelle Huppert (fresca vincitrice del Golden Globe della miglior attrice per la sua performance in Elle ).

Tra le prime di mercato di maggior richiamo, Le Pacte presenterà Chez nous (This Is Our Land) di Lucas Belvaux che avrà la sua première mondiale a Rotterdam, ma anche Mr & Mrs Adelman di Nicolas Bedos.

Gaumont punterà su Patients (Step by Step) di Fabien Marsaud (alias Grand Corps Malade) e Mehdi Idir, e su Marie-Francine (50 is The New 30) di Valérie Lemercier.

Memento Films International proietterà Un profil sur deux (Mr Stein Goes Online) di Stéphane Robelin e Les derniers Parisiens (Paris Prestige) di Hamé e Ekoué, e lancerà le prevendite, fra gli altri, di L'apparition, il prossimo film di Xavier Giannoli.

Wild Bunch, che ha annunciato di recente l’arrivo di Eva Diederix (transfuga da Elle Driver) alla testa della squadra di vendite internazionali (al posto di Carole Baraton che ha lasciato la società per mettersi presto in proprio), proietterà in prima di mercato De sas en sas (Visiting Ours) di Rachida Brakni e Sex Doll di Sylvie Verheyde, e pre-venderà i tanti altri titoli della sua line-up. Tra questi ultimi, da notare Mon garçon (My Son) di Christian Carion (articolo), K.O. di Fabrice Gobert (su promoreel - articolo), Les Fantômes d'Ismaël (Ismaël’s Ghosts) di Arnaud Desplechin (news), Redoutable (Redoubtable) di Michel Hazanavicius (articolo), Rodin di Jacques Doillon, Le Fidèle (Racer And The Jailbird) di Michaël R. Roskam (articolo), il film d'animazione Dilili à Paris (Dilili In Paris) di Michel Ocelot, e i prossimi Raymond Depardon e Jean-Luc Godard.

Pathé International, che aprirà i Rendez-vous con Dalida di Lisa Azuelos, mostrerà anche quattro commedie: RAID Dingue (R.A.I.D Special Unit) di Dany Boon, Papa ou Maman 2 (Divorce French Style) di Martin Bourboulon, L'embarras du choix (You Choose!) di Eric Lavaine e Ma famille t'adore déjà (My Family Already Adores You) di Jérôme Commandeur.

Indie Sales conterà sulla prima di Corporate di Nicolas Silhol (articolo), Films Distribution su La Niaque(Do It Right) di Chad Chenouga, Elle Driver su Si j'étais un homme (If I Were A Boy) di Audrey Dana e Les Films du Losange sul documentario L'Opéra (The Paris Opera) di Jean-Stéphane Bron.

Il mercato vedrà in azione anche MK2 e la sua scintillante line-up di titoli futuri (firmati Mahamat-Saleh Haroun, Naomi Kawase, Joan Chemla, Robert Guédiguian, Serge Bozon, Pierre Salvadori, Fulvio Risuleo, Modi Barry e Cédric Ido, Karim Moussaoui, ecc.; news).

StudioCanal svelerà Seuls (Alone) di David Moreau e L'ascension (The Climb) di Ludovic Bernard.

Doc & Film International proietterà Volubilis di Faouzi Bensaïdi e Paris la Blanche di Lidia Terki, mentre Alma Cinema presenterà Pris de court (Not On My Watch) di Emmanuelle Cuau e In Between di Maysaloun Amoud.

SND - Groupe M6, che punterà su La Confession (The Confession) di Nicolas Boukhrief e Otez-moi d'un doute (Just To Be Sure) di Carine Tardieu, ha aggiunto alla sua line-up Le serpent aux mille coupures (Thousand Cuts) di Eric Valette che sarà svelato in sezione parallela a Rotterdam.

Be For Films ripone le sue speranze in Aurore Tabort (Fifty Springtimes) di Blandine Lenoir, mentre WTFilms punterà su Going to Brazil di Patrick Mille, Premium Films su Souffler plus fort que la mer (Breathing Under Water) di Marina Place, Wide su Macadam Music di Nicolas de Susini e Urban Distribution International su Venise sous la neige (Snow in Venice) di Elliott Covrigaru.

Prime di mercato anche per The Bureau Sales con Une vie ailleurs (Life Beyond Me) di Olivier Peyon, per Kinology con Maman a tort (Mum's Wrong) di Marc Fitoussi, per EuropaCorp con Sous le même toit (Room(H)ates) di Dominique Farrugia, per MPM Films con Drôles d'oiseaux (Strange Birds) di Elise Girard e per Alfama Films con Le divan de Staline (Stalin's Couch) di Fanny Ardant. Si segnalano inoltre Sur quel pied danser (Julie and the Shoe Factory) di Paul Calori e Kostia Testud (articolo) venduto da Loin derrière l'Oural, e Ali, la chèvre & Ibrahim (Ali, The Goat & Ibrahim) di Sherif El Bendary di cui si occupa Loco Films.

Cinque prime di mercato all'insegna della commedia sono in menù per TF1 Studio con Grand Froid (Back in Business) di Gérard Pautonnier (news), Mon poussin (Honey Bunny) di Frédéric Forestier, Alibi.com di Philippe Lacheau, Père fils thérapie! (Father-Son Boot Camp) di Emilie Gaudreault e Rupture pour tous (Love is Dead) di Eric Capitaine. Anche Other Angle Pictures è presente con le prime di Un conte indien (An Indian Tale) di Hector Cabello Reyes (articolo), Comment j'ai rencontré mon père (How I Met My Father) di Maxime Motte, Baby Phone (Babyphone) di Olivier Casas, Les têtes de l'emploi (The No-Job Agency) di Alexandre Charlot e Franck Magnier, Blockbuster di Julie Hygreck e Un jour mon prince (One Day My Prince) di Flavia Coste.

Tutti gli altri venditori internazionali saranno ovviamente presenti a questo mercato parigino, in particolare Celluloid Dreams, Jour2Fête, Reel Suspects, New Morning Films, Versatile e Bac Films.

