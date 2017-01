Gilles Lellouche si immerge in Le Grand Bain

di Fabien Lemercier

12/01/2017 - Mathieu Amalric, Virginie Efira, Guillaume Canet, Vanessa Paradis, Benoit Poelvoorde e Leïla Bekhti per il secondo lungometraggio da regista dell’attore

Primo ciak il 14 febbraio per Le Grand Bain, secondo lungometraggio da regista dell’attore Gilles Lellouche (conosciuto per L'Enquête , La French , Nemico pubblico n°1: L’istinto di morte , Piccole bugie tra amici , ecc.), dodici anni dopo l’uscita di Narco (che aveva messo in scena con Tristan Aurouet).

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Un cast impressionante affianca Mathieu Amalric (César del miglior attore nel 2005 e 2008, nominato nel 2014 per Venere in pelliccia ; apprezzato l’anno scorso in A jamais e Le Fils de Joseph ; presto nelle sale in Belle Dormant e nel corso del 2017 in Demain et tous les autres jours e Les fantômes d'Ismaël), la belga Virginie Efira (nominata al Lumière 2017 della miglior attrice per Victoria ; ammirata di recente in Elle e Un amore all’altezza ; nelle sale a maggio in Pris de court), Guillaume Canet (nominato al César 2015 del miglior attore per La prochaine fois je viserai le coeur ; nelle sale il 15 febbraio nel suo film Rock'n Roll e reduce dal set di Mon garçon), Vanessa Paradis (nominata al César della miglior attrice nel 2000; sugli schermi nel 2017 in Maryline e in Chien), il belga Benoit Poelvoorde (nominato ai César 2005 e 2006 del miglior attore; apprezzato l’anno scorso in Saint Amour ), Leïla Bekhti (César 2011 della miglior promessa e nominata al César 2012 della miglior attrice, vista in Nous trois ou rien ), Jean-Hugues Anglade (due nomination ai César del miglior attore nel 1987 e 1990, e quattro al César del miglior ruolo secondario tra il 1986 e il 2010 con una vittoria nel 1995; star della serie Braquo), Philippe Katerine (Gaz de France ) e Félix Moati (nominato ai César 2013 e 2016 della miglior promessa per Télé gaucho e A trois on y va ).



Scritta da Gilles Lellouche, Hamed Hamidi e Julien Lambroschini, la sceneggiatura segue Bertrand, una quarantina d’anni, che è in depressione da due anni e fatica a stare a galla. Nonostante i farmaci che ingurgita tutto il giorno e gli incoraggiamenti di sua moglie, non riesce a ridare un senso alla sua vita. Stranamente, questo senso lo ritroverà in piscina, entrando a far parte di una squadra di nuoto sincronizzato maschile. Per ognuno di loro, gli allenamenti sono una valvola di sfogo, un rifugio dove sanno che saranno ascoltati e capiti. Insieme si sentono più forti, così si lanciano in una scommessa folle: partecipare ai Mondiali di nuoto sincronizzato maschile. Certo, un’idea campata per aria, ma che gli farà tornare la voglia di vivere…

Prodotto da Alain Attal per Les Productions du Trésor e da Hugo Sélignac per Chi-Fou-Mi Productions, Le Grand Bain sarà girato per 14 settimane a Grenoble e nella regione parigina. Tutti i partner saranno annunciati successivamente.

Les Productions du Trésor, che aveva tre film in vetrina l’anno scorso a Cannes (Mal de pierres di Nicole Garcia, La Danseuse di Stéphanie Di Giusto e la coproduzione Pericle il nero dell’italiano Stefano Mordini), lancerà il 15 febbraio nelle sale Rock'n Roll di e con Guillaume Canet (sempre con Marion Cotillard - leggi la news) e ha in post-produzione Gangsterdam di Romain Lévy (articolo). Dal canto suo Chi-Fou-Mi, che ha prodotto La Marche di Nabil Ben Yadir, sta lavorando in post-produzione su M di Sara Forestier (articolo) e su Les Carnivores di Jérémie e Yannick Renier (coprodotto da Les Films du Fleuve, con Leïla Bekhti e Zita Hanrot nel cast).

(Tradotto dal francese)