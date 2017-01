Un 2016 da record nelle sale

di Dorota Hartwich

12/01/2017 - Le entrate continuano a crescere in Polonia con 51,6 milioni di spettatori l’anno scorso e cinque film nazionali nella Top 10

Cresce di anno in anno la frequentazione dei cinema in Polonia, sull’onda degli ottimi risultati in sala della produzione nazionale. Dopo i 40,4 milioni di entrate registrate nel 2014 e i 44,7 milioni nel 2015, il totale annuale ammonta a 51,6 milioni di spettatori nel 2016. E i film nazionali spiccano con 12,8 milioni di entrate nel 2016 (contro gli 11 milioni nel 2014 e gli 8,3 milioni nel 2015), per una quota di mercato del 25%. Da notare che il prezzo medio del biglietto non è quasi cambiato (da 18,4 zlotys polacchi a 18,6).

L'anno scorso sono stati battuti diversi record. Undici titoli hanno superato la soglia del milione di spettatori (contro sette nel 2015) e cinque lungometraggi polacchi figurano nella Top 10. Tra questi figurano due film di Patryk Vega: Pitbull. New Orders (1,43 milioni di spettatori, al 5° posto) e Pitbull. Dangerous Woman (primo della classifica annuale con 2,8 milioni di entrate e un debutto record con 767 000 biglietti nel suo primo weekend di programmazione). Si sono distinti anche la commedia romantica Planet Single di Mitja Okorn (1,9 milioni di entrate), Hatred di Wojciech Smarzowski (1,43 milioni di spettatori e 4° posto 2016, appena dietro il blockbuster d'animazione americano L’era glaciale: in rotta di collisione) e la commedia 7 Things You Don't Want to Know About Men di Kinga Lewinska (10° con 1,1 milioni di spettatori).

Si segnalano le 215 000 entrate registrate dal film per famiglie Behind the Blue Door di Mariusz Palej, uscito a novembre, un piccolo successo che dimostra che il pubblico giovane esiste e apre delle prospettive per un genere al momento quasi inesistente nella produzione polacca.

(Tradotto dal francese)