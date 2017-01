Inizia il conto alla rovescia per il 46° IFFR

di Vitor Pinto

12/01/2017 - Il festival ha svelato la line-up per molte delle sue sezioni, tra cui la Big Screen Competition, che presenta il controverso film francese This Is Our Land di Lucas Belvaux

La line-up del 46° International Film Festival Rotterdam (IFFR) è in costante fase di allestimento, mentre gli organizzatori hanno annunciato i titoli più recenti che saranno proiettati nelle diverse sedi dell'evento, tra cui i film di apertura e chiusura - entrambe produzioni statunitensi - nonché i film delle sezioni Big Screen and Bright Future. Un enorme elenco di prime mondiali è in serbo per la più famosa vetrina indie d'Europa, che quest'anno si terrà dal 25 gennaio al 5 febbraio.

Aprirà il festival l'opera prima della regista di origine newyorkese Janicza Bravo, Lemon, un film "in grado di creare un quadro del nostro presente in modo molto singolare", secondo il direttore dell'IFFR Bero Beyer. Lemon è anche uno dei titoli della Big Screen Competition. Il film di chiusura è 20th Century Women di Mike Mills, nominato ai Golden Globe e con tre personaggi femminili multi-generazionali al centro della trama.

Sebbene l'Europa sia assente dalle serate di apertura e chiusura, alcune co-produzioni europee sono incluse nella Big Screen Competition, in cui una giuria del pubblico eleggerà il vincitore del VPRO Big Screen Award, del valore di €30.000 in aggiunta a un'uscita garantita nei cinema olandesi e ad un acquisto da parte dell'emittente pubblica olandese NPO, per la messa in onda sul canale VPRO.

L'elenco comprende diversi titoli interessanti, tra cui la prima mondiale della co-produzione belgo-francese This Is Our Land . Pare che l'ultimo film di Lucas Belvaux abbia infastidito il partito di estrema destra francese Front National, in quanto uno dei personaggi è una leader politica bionda apparentemente simile a Marine Le Pen. This Is Our Land narra di una giovane e appassionata infermiera a cui viene offerta una candidatura a sindaco da un partito di estrema destra in ciò che può essere visto come un ritratto della corruzione della brava gente che si ritrova intrappolata nei tentacoli dell'ideologia populista. Le altre due co-produzioni europee nella Big Screen Competition sono A Hustlers Diary di Ivica Zubak (Svezia) e Donkeyote di Chico Pereira (Spagna/Germania/Regno Unito).

Il team dell'IFFR ha svelato anche diversi nuovi titoli nella sezione Bright Future in aggiunta a quelli annunciati in precedenza (per saperne di più).

L'IFFR 2017 presenterà anche una retrospettiva considerevole su Jan Němec, uno dei pionieri della New Wave ceca degli anni '60 e figura chiave nel cinema est-europeo d'avanguardia, scomparso lo scorso anno.

Di seguito la lista dei film finora rivelati:

Film di apertura

Lemon - Janicza Bravo (USA)

Film di chiusura

20th Century Women - Mike Mills (USA)



Big Screen Competition

A Hustlers Diary - Ivica Zubak (Svezia)

This Is Our Land - Lucas Belvaux (Belgio/Francia)

Donkeyote - Chico Pereira (Spagna/Germania/Regno Unito)

Lemon - Janicza Bravo

Marjorie Prime - Michael Almereyda (USA)

Pop Aye - Kirsten Tan (Singapore)

The Last Painting - Chen Hung-I (Taiwan)

Family Life - Alicia Scherson, Cristián Jiménez (Cile)

Bright Future (competizione)

António One Two Three - Leonardo Mouramateus (Portogallo/Brasile)

Cactus Flower - Hala Elkoussy (Qatar/Egitto/Emirati Arabi Uniti/Norvegia)

Children Are Not Afraid of Death, Children Are Afraid of Ghosts - Rong Guang Rong(Cina)

Body Electric - Marcelo Caetano (Brasile)

Drifting Towards the Crescent - Laura Stewart (USA)

Haruneko - Hokimoto Sora (Giappone)

I Am Truly a Drop of Sun on Earth - Elene Naveriani (Svizzera)

Inside the Distance - Elias Grootaers (Belgio)

Still Night, Still Light - Sophie Goyette (Canada)

A Window to Rosália - Caroline Leone (Brasile/Argentina)

The Pot and the Oak - Kiarash Anvari (Iran)

Self-criticism of a Bourgeois Dog - Julian Radlmaier (Germania)

Super Dark Times - Kevin Phillips (USA)

The Territories - Iván Granovsky (Argentina/Brasile/Palestina)

Ugly - Juri Rechinsky (Ucraina/Austria)

William, the New Judo Master - Ricardo Silva, Omar Guzmán (Messico)

Bright Future (fuori competizione)

When Paul Came over the Sea ­- Jakob Preuss (Germania)

Bamseom Pirates Seoul Inferno - Jung Yoonsuk (Corea del Sud)

Filthy - Tereza Nvotova (Slovacchia/Repubblica Ceca)

A Heart of Love - Lukasz Ronduda (Polonia)

Live from Dhaka ­- Abdullah Mohammad Saad (Bangladesh)

Manifesto - Julian Rosefeldt (Germania)

Another Mother - Mariano Luque (Argentina)

Suffering of Ninko - Niwatsukino Norihiro (Giappone)

Wailings in the Forest - Bagane Fiola (Filippine)

(Tradotto dall'inglese)