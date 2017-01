Wild Mouse: il topo a caccia dell’orso

di Bénédicte Prot

12/01/2017 - L’attore Josef Hader rappresenta l’Austria nella competizione berlinese con il suo primo film davanti e dietro la cinepresa

L’affermato attore austriaco Josef Hader, protagonista di recente del film selezionato per rappresentare il suo paese agli Oscar, Stefan Zweig: Farewell to Europe , presenterà il suo primo lungometraggio da regista, Wild Mouse, nell’ambito della competizione internazionale del 67° Festival di Berlino (9-19 febbraio).

In questo lungometraggio, sceneggiato da lui, Hader ha anche il ruolo principale, quello di Georg, affermato critico musicale che perde il suo posto eccellente in un quotidiano viennese e decide di vendicarsi, nascondendo nel frattempo il suo licenziamento alla moglie più giovane (Pia Hierzegger), che vuole un figlio da lui, e imbarcandosi con un vecchio amico (incarnato da Georg Friedrich, che ritroveremo quindi in due film in competizione a Berlino: l’altro è Bright Nights di Thomas Arslan), nella riapertura di alcune montagne russe.

Wild Mouse si presenta come una tragicommedia che gioca sull’ego del suo protagonista borghese, ma tratta soprattutto di problemi di comunicazione tra la gente, cercando di riprodurli con lo spettatore in modo che quest’ultimo si interroghi e resti catturato durante tutto il film.

Wild Mouse è prodotto dalla società viennese WEGA Filmproduktion. Le vendite internazionali del film sono affidate a The Match Factory.

