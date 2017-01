Mark O’Rowe completa The Delinquent Season

di Naman Ramachandran

12/01/2017 - Element acquisisce i diritti per Irlanda e Regno Unito, Protagonist gestisce le vendite internazionali del film con protagonista Cillian Murphy

L’esordiente nel lungometraggio Mark O’Rowe ha completato le riprese a Dublino di The Delinquent Season. Il film è un dramma che ruota attorno a due coppie nella periferia di Dublino, che sulla carta sembrano vivere in felicità coniugale, finché non si verifica un alterco tra una delle coppie e le crepe cominciano ad apparire in entrambi questi matrimoni apparentemente stabili.

Il cast è guidato da Cillian Murphy (tra i protagonisti di Free Fire di Ben Wheatley, molto apprezzato nei festival nel 2016), Catherine Walker (A Dark Song ), Eva Birthistle (Brooklyn ) e Andrew Scott (della serie Sherlock).

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Alan Moloney (Siege of Jadotville ) e Ruth Coady (Mary Shelley) di Parallel Films (Irlanda) hanno prodotto il film. Produttori esecutivi sono Dixie Linder e Nick Marston (Boy A ) di Cuba Pictures (Regno Unito), con il supporto dell’Irish Film Board, l’emittente pubblica irlandese RTÉ e il British Film Institute.

Element Pictures Distribution ha acquisito i diritti per Irlanda e Regno Unito, mentre Protagonist Pictures gestirà le vendite nel resto del mondo.

O’Rowe ha una buona esperienza come sceneggiatore; tra i suoi script, quelli di Intermission (vincitore dell’IFTA per la Miglior sceneggiatura nel 2003), Boy A (nominato al BAFTA in due categorie e vincitore della Miglior sceneggiatura a Dinard nel 2008), Perrier’s Bounty (2010) e Broken (nominato per la Miglior sceneggiatura al BIFA 2012). Ha anche diretto nel 2013 il corto Debris.

(Tradotto dall'inglese)