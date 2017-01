The Last Family trionfa tra i nove Paesi di Scope100

di Cineuropa

12/01/2017 - Repubblica Ceca, Austria, Norvegia, Ungheria, Portogallo, Francia, Svezia e Lituania hanno scelto i loro film preferiti

Scope100, un progetto di distribuzione sviluppato dalla società polacca Gutek Film e dalla francese Festival Scope, esamina e ripensa i processi di acquisizione e di distribuzione per i film europei indipendenti e il coinvolgimento del pubblico.

La comunità di Scope100 è composta da 100 cinefili attivi scelti tra il pubblico di ogni Paese partner. Sette film europei sono stati proiettati e votati nell'arco di un mese da questa comunità, che è stata anche impegnata a discutere e influenzare le campagne marketing - compresi i trailer, le logline e altre iniziative originali e coraggiose. I film vincitori dei territori partner sono stati appena annunciati.

I risultati nei diversi Paesi sono stati vari e la selezione si è dimostrata molto diversa, ma c'è stato un grande indiscutibile vincitore, la scelta numero uno in Francia, Repubblica Ceca, Lituania e Austria: il titolo polacco The Last Family , opera prima di Jan P Matuszynski. Ha ricevuto premi in numerosi festival, a partire dal Premio al Miglior Attore a Locarno lo scorso agosto.

Un altro film d'esordio, Heartstone dal regista islandese Gudmundur Arnar Gudmundsson, ha toccato le corde del cuore del pubblico portoghese e svedese. 24 Weeks di Anne Zohra, in concorso alla Berlinale di quest'anno, ha trionfato in Norvegia, il film d'animazione di Michael Dudok de Wit La Tartaruga Rossa è finito in pole position in Polonia, e After Love di Joachim Lafosse ha vinto in Ungheria. Le uscite nelle sale sono previste per la tarda primavera 2017 e coinvolgeranno attivamente i membri di Scope100 in ogni Paese.

Scope100 è un'iniziativa che riunisce nove distributori europei: Aerofilms dalla Repubblica Ceca, Stadtkino dall'Austria, Arthaus dalla Norvegia, Cinefil Co dall'Ungheria, Alambique Films dal Portogallo, Potemkine dalla Francia, Folkets Bio dalla Svezia e Kino Pasaka dalla Lituania, oltre a Festival Scope. È supportata da Creative Europe Audience Development.

