2016: entrate in calo e quota di mercato più bassa per il cinema tedesco

di Bénédicte Prot

16/01/2017 - Con una frequentazione delle sale crollata del 16,25%, solo una produzione locale nella Top 10 e una quota di mercato del 18,4%, il 2016 è stato un anno mediocre nei cinema tedeschi

Il 2016 nei cinema tedeschi è segnato da un ribasso globale: in tutto (secondo le cifre riportate su InsideKino a partire dai rilievi di Media Control), 96,15 milioni di spettatori sono andati al cinema l’anno scorso, contro i 114,8 milioni nel 2015, per un calo del 16,25% (e un ritorno sotto la soglia dei 100 milioni di entrate, cosa che non accadeva dal 2009).

I risultati registrati dai film tedeschi segnano una flessione ancora più significativa, riallineandosi alla debole performance del 2012 (17,2M di entrate, 14,9% di quota di mercato): hanno venduto solo 17,7 milioni di entrate contro i 29,2 nel 2015, crollando del 39,3%, per una quota di mercato che è passata da 25,4% a 18,4%.

Contro le megaproduzioni americane ultra-dominanti (in particolare i film in 3D che occupano i primi cinque posti della classifica, Zootropolis in testa con 3,8 milioni di entrate e 30,8 milioni di euro di incasso), il primo titolo tedesco della Top 10 2016, Willkommen bei den Hartmanns di Simon Verhoeven, si situa solo al sesto posto (con 3,3 milioni di spettatori e 26,6 milioni di euro di incasso).

Sul fronte distributori, Warner Bros. ha superato i suoi concorrenti (con 20,14 milioni di entrate per 18 film e il 20,9% di quota di mercato), seguito da Walt Disney (19,4M di entrate, 11 film, 20,2%), 20th Century Fox (16M di entrate, 12 film, 16,7%), Universal (12,5M, 12 film, 13%) e Sony (6,7M, 11 film, 7%).

(Tradotto dal francese)