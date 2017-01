Reel Suspects punta su Black Hollow Cage

di Fabien Lemercier

13/01/2017 - Il film dello spagnolo Sadrac González-Perellón spicca nella line-up della società parigina di vendite specializzata in "elevated genre"

Sulla scia di un 2016 molto fruttuoso grazie alla produzione americana Radio Dreams dell’iraniano Babak Jalali (vincitore del Tiger Award l'anno scorso a Rotterdam), a Interchange del malese Dan Iskandar Said (presentato sulla Piazza Grande a Locarno) e a We Are the Flesh del messicano Emiliano Rocha Minter (scoperto sempre a Rotterdam, nel programma Bright Future, e sostenuto con forza da Alfonso Cuaron), la società francese Reel Suspects, diretta da Matteo Lovadina, continua a muoversi in modo dinamico nel panorama ultra concorrenziale delle vendite internazionali. Lavorando su una linea editoriale aperta ai film di tutto il mondo e sull’ "elevated genre", ossia le opere di genere che trascendono il genere duro e puro e che rimandano al cinema d’autore, la struttura parigina presenterà ai compratori all’European Film Market della 67a Berlinale (dal 9 al 19 febbraio 2017) il film spagnolo Black Hollow Cage di Sadrac González-Perellón.

Apprezzato per il suo primo lungometraggio, Myna Has Gone, un micro-budget co-diretto con Sonia Escolano e che aveva ottenuto diversi premi nel circuito dei festival internazionali (in particolare a Austin nel 2009), Sadrac González-Perellón torna stavolta da solo con un titolo in lingua inglese di cui ha scritto la sceneggiatura, prodotto da Asallam Films e interpretato da Julien Nicholson, Lowena McDonell, Haydée Lysander, Will Hudson, Daniel M. Jacobs e Marc Puiggener. La storia è quella di Alice, una giovane donna tramatizzata dalla perdita di un braccio, che vive in una strana casa isolata nel bosco con la sola compagnia di suo padre e di un levriero, e che un giorno scopre, tra gli alberi, un misterioso dispositivo cubico in grado di cambiare il passato... "Avevo notato il regista con il suo primo lungometraggio il cui stile visivo era davvero interessante e Black Hollow Cage corrisponde perfettamente al genere di film che vendo regolarmente", spiega Matteo Lovadina. "Include elementi fantastici e un po’ di horror, ma è anche una storia vera, uno psicodramma e un racconto sociale, un film riflessivo con un trattamento dell’immagine accattivante. Sono un po’ le sensazioni di Goodnight Mommy con l’anello temporale di Edge of Tomorrow, e penso che i programmatori dei festival lo adoreranno".

Tra gli altri titoli della line-up di Reel Suspects c'è da segnalare il titolo britannico The Book of Birdie, primo lungo di Elizabeth E. Schuch. Il film che avrà la sua prima mondiale al festival di Göteborg (dal 27 gennaio al 6 febbraio 2017) è centrato su un’adolescente fragile e dall’immaginazione straripante. Messa in un convento isolato, si ritrova presto alle prese con delle allucinazioni di cui cerca di identificare l’origine.

Reel Suspects, attualmente in azione ai Rendez-vous del cinema francese organizzati a Parigi da UniFrance (leggi la news), continua anche a vendere un’altra opera prima, il titolo macedone Amok di Vardan Tozija, il cui personaggio principale è un giovane delinquente. "E’ una vera scoperta su cui lavoro da Cannes, un film duro che ha debuttato a Chicago e che interessa sia i festival generalisti che gli eventi specifici", sottolinea Matteo Lovadina la cui line-up conta anche, fra gli altri, The House del norvegese Reinert Kiil e Adventurer's Club del polacco Tomasz Szafrański.

