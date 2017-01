Programma di prima scelta per MyFrenchFilmFestival

di Fabien Lemercier

16/01/2017 - Al via il 7° festival online organizzato da UniFrance, accessibile su circa 40 piattaforme del mondo fino al 13 febbraio

Evento sempre più popolare con 6,5 milioni di visualizzazioni l’anno scorso in 206 paesi, torna MyFrenchFilmFestival, la manifestazione su Internet guidata da UniFrance. Dal 13 gennaio al 13 febbraio, 10 lungometraggi e 10 corti sono in programma nella competizione di questa 7a edizione lanciata venerdì sera a Parigi alla presenza di tutti i membri della Giuria dei Cineasti presieduta quest’anno dall’argentino Pablo Trapero, affiancato dal belga Fabrice Du Welz, i francesi Rebecca Zlotowski e Bertrand Bonello, e l’israeliano Shlomi Elkabetz. La giuria assegnerà il Premio dei Cineasti, mentre gli internauti attribuiranno il premio del Pubblico e cinque giornalisti stranieri quello della stampa internazionale.

La selezione 2017 è accessibile e sottotitolata in dieci lingue direttamente sul sito MyFrenchFilmFestival o attraverso circa 40 piattaforme partner (tra cui iTunes in più di 90 paesi, Amazon e Google Play). Da notare che i cortometraggi sono gratuiti in tutto il mondo, mentre i lungometraggi sono a pagamento (1,99€ per film o 5,99€ il pacchetto), tranne che in Africa, America Latina, India, Polonia, Romania e Russia, dove il festival è gratuito.

Il programma dei lungometraggi in competizione è particolarmente interessante e rappresentativo di una giovane generazione di cineasti molto promettenti, con Les Ogres di Léa Fehner, Bang Gang (Une histoire d'amour moderne) di Eva Husson, Peur de rien di Danielle Arbid, Ce sentiment de l'été di Mikhaël Hers, Je ne suis pas un salaud di Emmanuel Finkiel, Irréprochable di Sébastien Marnier, Le Nouveau di Rudi Rosenberg, Marguerite et Julien di Valérie Donzelli, Je suis à vous tout de suite di Baya Kasmi e Préjudice del belga Antoine Cuypers.

Il programma è completato da tre lungometraggi fuori concorso (Moka dello svizzero Frédéric Mermoud, Les Démons del canadese Philippe Lesage e l’opera del patrimonio Cléo de 5 à 7 di Agnès Varda) per un totale di 29 titoli presenti suddivisi quest’anno in categorie tematiche (Coming of Age, We Are Family, Love & Friendship, Psycho, A Woman's Life, Midnight Screenings). Si segnalano infine le proiezioni pubbliche dei film che saranno organizzate attraverso il circuito internazionale di Istituti Francesi.

