WEMW svela la selezione finale di Last Stop Trieste e First Cut Lab

16/01/2017 - La settima edizione dell’evento prenderà ufficialmente il via 22 gennaio con il nuovo doppio focus su Francia e Paesi Baltici

Tutto pronto per la settima edizione di When East Meets West, il forum di co-produzione che prenderà ufficialmente il via domenica 22 gennaio con il nuovo doppio focus su Francia e Paesi Baltici. Dopo aver annunciato i progetti in sviluppo selezionati per il pitching forum (leggi la news), WEMW svela la selezione finale delle due iniziative in programma rivolte a progetti in fase di post-produzione.

Last Stop Trieste - sezione work in progress curata assieme al Trieste Film Festival -presenterà 5 documentari ad un pubblico internazionale di sales agents, responsabili di festival e rappresentanti di broadcaster. Una giuria internazionale composta da Rudy Buttignol (Knowledge Network), Catherine Le Clef (CAT&Docs) e Claudia Schreiner (MDR), assegnerà l’HBO Europe Award, premio in denaro di 2 mila euro, e il Flow Digital Cinema Award, un esclusivo full digital cinema package offerto da Flow Postproduction.

Spazio anche alla finzione, grazie al workshop First Cut Lab - programma rivolto a lungometraggi in fase di montaggio - 3 team di produttori e registi provenienti da Estonia, Slovenia e Ucraina riceveranno preziosi feedback da un montatore e da 10 esperti internazionali con l’obiettivo di aumentare il potenziale artistico e le possibilità distributive del proprio film.

Oltre al co-production forum e a queste due sezioni collaterali, When East Meets West prevede un programma denso di appuntamenti, tra cui il “WEMW Coproduction Day” organizzato in collaborazione con i Creative Europe Desk di Francia, Italia e Paesi Baltici, la sessione a cura di EAVE ”Shake up in the Digital Marketplace”, il panel ”How to Attract New Funding Players” organizzato in collaborazione con l’ambasciata di Francia in Italia, e infine, grazie alla partnership con EWA – il network europeo dedicato alle professioniste dell’audiovisivo – la sessione “Women in the European Film Industry – Success Stories and Challanges”.

WEMW ha annunciato anche la collaborazione con Festival Scope Pro, la piattaforma B2B dove sarà possibile vedere la selezione completa dei progetti di WEMW e i precedenti lavori dei registi.

I progetti Last Stop Trieste:

About Stops, Runs and Bananas - Arūnas Matelis (Lituania)

Produttore: Algimantė Matelienė (Nominum)

Country for Old Men - Pietro Jona, Stefano Cravero (Italia)

Produttore: Enrica Capra (Graffiti Doc)

In Praise of Nothing - Boris Mitic (Serbia/Croazia)

Produttore: Boris Mitic (Dribbling Pictures)

The Runners - Łukasz Borowski (Polonia)

Produttore: Zuzanna Krol (Wajda Studio)

Ultra - Balázs Simonyi (Ungheria/Grecia)

Produttori: László Józsa, Bálazs Simonyi (Speak Easy Project)

I progetti First Cut Lab:

Scandinavian Silence - Martti Helde (Estonia)

Produttore: Elina Litvinova (Three Brothers)

Stories from the Chestnut Woods - Gregor Božic (Slovenia)

Produttore: Marina Gumzi (Nosorogi)

When the Trees Fall - Marysia Nikitiuk (Ucraina)

Produttori: Igor Savychenko, Roman Klympush (Directory Films)

